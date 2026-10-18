Италия горит в огне протестов: школьников сменили фермеры, более 100 тысяч человек вышли на улицы Рима

Более 20 тысяч итальянских студентов прошли маршем до Министерства образования в Риме Фото: REUTERS.

В середине прошлой недели начало казаться, что захлестнувшие Италию протесты школьников пошли на спад. Большинство захваченных ранее школ были освобождены и в них возобновились занятия. Но, как выяснилось, расслабляться местным властям никто давать не собирался. К минувшей пятнице запущенная подростками «революционная эстафета» была перехвачена студентами, профсоюзами, работниками транспорта и фермерами.

С подключением к делу «старших» товарищей по борьбе расширились не только география (к субботе волнения охватили Милан, Болонью, Неаполь, Геную и Флоренцию), но и требования манифестантов. Помимо изменений в образовании, они хотят повышения минимальных зарплат, сокращения цен на энергоносители, отмены ряда реформ уголовного права и решения проблем здравоохранения. При этом проводимые акции стали по настоящему массовыми. Так, 17 октября на организованную в Риме крупнейшим в стране объединением трудящихся CGIL вышло порядка 100 тысяч человек, а накануне более 20 тысяч учащихся ВУЗов прошли маршем до Министерства образования.

На улицы Рима вышли десятки тысяч недовольных трудящихся Фото: REUTERS.

Добавили революционного духа и фермеры, возмущенные ценой на дизельное топливо и десятилетним отсутствием индексации закупочных цен со стороны «большого ритейла». Труженики полей действовали в традиционной манере: перекрывали магистрали и высыпали на дороги урожай.

Пока все проходит относительно мирно. Исключением стали Турин и Милан, где 16 и 17 октября в полицию летели камни и бутылки, а в центре северной столицы Италии были разбиты витрины, повреждено имущество и появились стихийные баррикады. Здесь охладить пыл протестующих смогли только слезоточивый газ и водометы.

Протесты переросли в стычки с полицией Фото: REUTERS.

Конечно, до «французского» уровня накала на Апеннинах все еще далеко. По крайней мере никто не жжет ратуши и муниципалитеты.

Не дошло дело и до открытого мародерства. Италию, по всей видимости, спасает как отсутствие у местных жителей привычки громить общественную собственность (все же еще живы принципы «коммуны», особенно среди выходцев из малых городов и сельской местности), так и значительное отличие «миграционного среза» от Франции. Здесь основную массу «ценных зарубежных специалистов» составляют румыны, поляки, украинцы, пакистанцы и бангладешцы.

Но все же есть одна существенная деталь, которая не может не вызывать обеспокоенность властей и правоохранительных органов.

Все дело в том, что в протесты начали активно вмешиваться группы неизвестных провокаторов в балаклавах, которых мирный формат манифестаций явно не устраивает. Впервые агрессивные молодчики, по слухам говорящие на итальянском с ужасным акцентом, проявили себя в начале прошлой недели. Тогда они пытались «присоединиться» к захватившим римские школы учащимся.

В лицей имени Камило Кавура, о котором мы писали ранее, «помощникам» проникнуть не удалось: их оттеснили «нормальные» протестующие. А вот в технический институт «Латтанцио» они в итоге просочились. Итог: выбитые и сожженные двери, сломанная мебель, украденные компьютеры и лабораторное оборудование. Схожие группы пытались радикализировать акции 16 октября в Милане и Турине. Именно они возводили преграды из мусорных баков, били стекла и стремились ворваться в несколько бутиков на центральной улице города.

При этом опрошенные корреспондентом KP.RU представители левых и правых молодежных группировок в Италии, включая футбольных фанатов, отрицают любую связь с этими «добровольными помощниками» и утверждают, что не знают этих «скромняшек с закрытыми лицами».

К слову, местные радикалы вообще крайне редко используют балаклавы: появление в общественном месте с такой «маскировкой» уже само по себе преступление. Так что нельзя исключать, что речь идет о какой-то третьей внешней силе, которая действительно хочет «сделать как во Франции».

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