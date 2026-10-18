Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире18 октября 2026 15:50

Италия горит в огне протестов: школьников сменили фермеры, более 100 тысяч человек вышли на улицы Рима

Группы плохо говорящих на итальянском людей пытаются радикализировать протест
Евгений СУЧКОВ
Более 20 тысяч итальянских студентов прошли маршем до Министерства образования в Риме

Более 20 тысяч итальянских студентов прошли маршем до Министерства образования в Риме

Фото: REUTERS.

В середине прошлой недели начало казаться, что захлестнувшие Италию протесты школьников пошли на спад. Большинство захваченных ранее школ были освобождены и в них возобновились занятия. Но, как выяснилось, расслабляться местным властям никто давать не собирался. К минувшей пятнице запущенная подростками «революционная эстафета» была перехвачена студентами, профсоюзами, работниками транспорта и фермерами.

С подключением к делу «старших» товарищей по борьбе расширились не только география (к субботе волнения охватили Милан, Болонью, Неаполь, Геную и Флоренцию), но и требования манифестантов. Помимо изменений в образовании, они хотят повышения минимальных зарплат, сокращения цен на энергоносители, отмены ряда реформ уголовного права и решения проблем здравоохранения. При этом проводимые акции стали по настоящему массовыми. Так, 17 октября на организованную в Риме крупнейшим в стране объединением трудящихся CGIL вышло порядка 100 тысяч человек, а накануне более 20 тысяч учащихся ВУЗов прошли маршем до Министерства образования.

На улицы Рима вышли десятки тысяч недовольных трудящихся

На улицы Рима вышли десятки тысяч недовольных трудящихся

Фото: REUTERS.

Добавили революционного духа и фермеры, возмущенные ценой на дизельное топливо и десятилетним отсутствием индексации закупочных цен со стороны «большого ритейла». Труженики полей действовали в традиционной манере: перекрывали магистрали и высыпали на дороги урожай.

Пока все проходит относительно мирно. Исключением стали Турин и Милан, где 16 и 17 октября в полицию летели камни и бутылки, а в центре северной столицы Италии были разбиты витрины, повреждено имущество и появились стихийные баррикады. Здесь охладить пыл протестующих смогли только слезоточивый газ и водометы.

Протесты переросли в стычки с полицией

Протесты переросли в стычки с полицией

Фото: REUTERS.

Конечно, до «французского» уровня накала на Апеннинах все еще далеко. По крайней мере никто не жжет ратуши и муниципалитеты.

Не дошло дело и до открытого мародерства. Италию, по всей видимости, спасает как отсутствие у местных жителей привычки громить общественную собственность (все же еще живы принципы «коммуны», особенно среди выходцев из малых городов и сельской местности), так и значительное отличие «миграционного среза» от Франции. Здесь основную массу «ценных зарубежных специалистов» составляют румыны, поляки, украинцы, пакистанцы и бангладешцы.

Но все же есть одна существенная деталь, которая не может не вызывать обеспокоенность властей и правоохранительных органов.

Все дело в том, что в протесты начали активно вмешиваться группы неизвестных провокаторов в балаклавах, которых мирный формат манифестаций явно не устраивает. Впервые агрессивные молодчики, по слухам говорящие на итальянском с ужасным акцентом, проявили себя в начале прошлой недели. Тогда они пытались «присоединиться» к захватившим римские школы учащимся.

В лицей имени Камило Кавура, о котором мы писали ранее, «помощникам» проникнуть не удалось: их оттеснили «нормальные» протестующие. А вот в технический институт «Латтанцио» они в итоге просочились. Итог: выбитые и сожженные двери, сломанная мебель, украденные компьютеры и лабораторное оборудование. Схожие группы пытались радикализировать акции 16 октября в Милане и Турине. Именно они возводили преграды из мусорных баков, били стекла и стремились ворваться в несколько бутиков на центральной улице города.

При этом опрошенные корреспондентом KP.RU представители левых и правых молодежных группировок в Италии, включая футбольных фанатов, отрицают любую связь с этими «добровольными помощниками» и утверждают, что не знают этих «скромняшек с закрытыми лицами».

К слову, местные радикалы вообще крайне редко используют балаклавы: появление в общественном месте с такой «маскировкой» уже само по себе преступление. Так что нельзя исключать, что речь идет о какой-то третьей внешней силе, которая действительно хочет «сделать как во Франции».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франция в огне, Макрон дрожит от страха: манифестанты по всей стране жгут киоски и штурмуют мэрии

Французская молодежь разочаровалась в жизни при Макроне и запела «Катюшу»: что показали протесты школьников в Париже