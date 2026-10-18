Слава сбежала от журналистов: ей задали один вопрос – с певицей что-то произошло

Певица Слава Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Знаменитая российская певица и исполнительница хита «Одиночества» Слава в очередной раз поразила поклонников дерзкой выходкой. Она сбежала от журналистов после первого же вопроса. Все произошло на шоу «18 друзей Дробыша», где побывал корреспондент KP.RU.

Шоу продюсера Виктора Дробыша состоялось в воскресенье, 18 октября. Тогда в Live Arena в Москве приехал целый ряд артистов, в числе которых была и Слава. И сначала все начиналось чинно-мирно. Артистка вышла к прессе в новом наряде, после чего готовилась отвечать на вопросы. Однако успела прослушать только один – про платье.

Слава сбежала от журналистов на шоу Дробыша

А затем что-то произошло. Слава внезапно сделала недовольное лицо, после чего попросту сбежала от прессы. Объяснять никто ничего не стал.

Любопытно, что в этот момент на фоне кто-то громко кричал. Не исключено, что именно это и вывело артистку из себя, а вовсе не безобидный вопрос журналистов. Впрочем, сама Слава предпочла сохранить интригу и причину своего внезапного ухода так и не раскрыла.

Слава приняла участие в шоу «18 друзей Дробыша» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

К слову, совсем недавно Слава побывала на роскошном праздновании 50-летия Николая Баскова. На юбилей певца собралась едва ли не половина российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Григория Лепса и Ксению Собчак. Слава появилась среди гостей в шикарном вечернем платье. Правда, в отличие от пресс-подхода на концерте Дробыша, тот вечер обошелся без публичного побега артистки.

А в сентябре исполнительница устроила настоящий разнос коллегам по шоу-бизнесу. Под горячую руку попала даже Лариса Долина, которую Слава фактически записала в категорию забытых артистов. По мнению певицы, участие в телевизионных проектах не гарантирует настоящей популярности, а главным показателем востребованности остаются концерты. Заодно Сланевская жестко прошлась по поведению звезд, которые позволяют себе грубость в общении с обслуживающим персоналом.

Впрочем, и собственные выступления Славы не всегда проходят гладко. В марте певица оказалась в центре громкого скандала на концерте в Пензе. Зрители жаловались, что артистка с трудом попадала в фонограмму, прерывала песни и не всегда могла связно говорить. В ответ на претензии Слава заявила, что плохо себя чувствует, а недовольным предложила вернуть деньги за билеты. Позднее ситуацией заинтересовался Роспотребнадзор, который объявил о подготовке коллективного иска к организаторам выступления.

Да и внезапные уходы для артистки не в новинку. Еще в феврале Слава покинула сцену прямо посреди концерта в Смоленске. Незадолго до этого певица призналась зрителям, что в ее жизни произошло некое горе, после чего расплакалась и прервала выступление. Публика еще около 20 минут ждала возвращения звезды, однако вместо нее на сцене появились музыканты, которые начали собирать оборудование. Причины случившегося организаторы тогда так и не объяснили.