Пришельцы застрелили? Обнаружены останки неандертальца с круглым, как от пули, отверстием в левой лопатке

Лопатка неандертальца с круглым отверстием. Фото: Университет Кэмбриджа

«Расположение раны и сила, необходимая для того, чтобы она прошла насквозь через тело, свидетельствуют о намеренном выстреле на поражение, направленном в сердце», - заявила Эмма Поумрой (Dr. Emma Pomeroy), - археолог из Кембриджа (Department of Archaeology, University of Cambridge), которая вместе с испанским коллегами из НИЦ эволюции человека (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana – CENIEH) откопала останки неандертальца, убитого кем-то примерно 75 тысяч лет назад. Прямо так и сказала: – «выстрел на поражение» (kill shot), имея в виду странное отверстие, обнаруженное на его левой лопатке – круглое, похожее на пулевое.

В пещере Шанидар – весьма удобной для проживания - издревле селились неандертальцы. Фото: Университет Кэмбриджа

Слова ученой приводит пресс-служба университета, ссылаясь на исследование, опубликованное недавно в журнале Scientific Reports.

Согласно «официальной версии» археологов, в орудии доисторического убийства ничего сверхъестественного не было. Но уфологи и сочувствующие им любители аномального сомневаются – особенно из числа тех, которые верят, что мы не одиноки во Вселенной. Почему? Попробуем разобраться.

Удар копьем

Продырявленная лопатка была обнаружена в иракском Курдистане - в пещере Шанидар, ставшей известной на весь мир благодаря останкам неандертальцев, которые хранят ее недра. Наши вымершие братья по разуму обжили пещеру 75 тысяч лет назад. Археологи из Кембриджа с коллегами копаются там уже 11 лет подряд с переменным успехом – в смысле находок.

Лопатка с дыркой с обеих сторон – спереди и сзади. Фото: Университет Кэмбриджа

Говоря о «выстреле», Эмма имела в виду отнюдь не огнестрельное оружие, как могло бы показаться в отрыве от контекста. Археологи решили, что обладателя продырявленной лопаточной кости – мужчину возрастом около 45 лет - кто-то пырнул примитивным копьем – просто заостренной палкой. Каменный наконечник оставил бы прямоугольную дырку с неровными краями. А в лопатке – с обоих ее сторон - имеется идеально круглое отверстие диаметром примерно 15 миллиметров. Заостренное древко, по мнению ученых ,могло такое проделать. Удар, правда, требовал огромной силы. Убийца должен был быть нехилым и достаточно метким дядькой. Он бил хоть и с близкого расстояния – какое позволяло копье (его длина), но тыкал прицельно - прямо в сердце со стороны груди. Пробил тело насквозь.

Так могли выглядеть примитивные доисторические копья – длинные заостренные палки. Фото: Университет Кэмбриджа

Пробитый тут же испустил дух - судя по отсутствию следов заживления на кости, рана была смертельной.

Вот пуля пролетела

В далекие «шанидарские времена» наши предки уже мастерили копья - палки длинной 1,5-2 метра. Первые - они вроде бы стали «навострять» 200, а то и 400 тысяч лет назад. На охоту с ними ходили, могли и на недругов нападать или, наоборот, защищаться ль них. А раз так, то особых оснований возражать археологам из Кембриджа нет – совсем не исключено, что неандертальца и в самом деле продырявили заостренной палкой.

Однако небольшие круглые отверстия в костях доисторических животных и людей, похожие на обнаруженное ныне, находили и раньше – при чем в таких местах, в которые копьями обычно не тыкают. Еще в середине прошлого века таинственными отверстиями заинтересовался Александр Казанцев – известный советский писатель-фантаст, автор «Туманности Андромеды». Кстати, именно он надолго взбудоражил человечество идеей о том, что Тунгусский метеорит представлял собой взорвавшийся инопланетный корабль – звездолет с ядерным двигателем. Современные ученые, на удивление, не считают гипотезу бредовой.

В статье «Из космоса в прошлое, размышление фантаста» Казанцев, имея в виду уде череп, писал:

«В одном из британских музеев хранится череп неандертальца, которому около сорока тысяч лет. Он найден в свинцовом руднике близ Брокен-Хила в Родезии. Левая височная кость его пробита словно пулей… Во всяком случае, круглое отверстие не граничит с трещинами, которые непременно возникли бы в случае ранения древнего жителя Земли копьем, стрелой, бивнем...Известно, что так пуля пробивает стекло. Правой височной доли черепа нет, как и полагается при пулевом ранении навылет…

Находка сделана задолго до того, как возникли какие-либо разговоры об инопланетянах, вооруженных огнестрельным оружием. Трудно предположить мистификацию - стрельбу из кольта по ископаемому черепу...».

Писатель-фантаст Александр Казанцев верил, что Землю когда-то посещали пришельцы из космоса. Пропагандировал эту идею.

Гипотеза Казанцева: отверстие в черепе проделала пуля. А стрелял кто-то из пришельцев, находившихся на Земле в те далекие времена.

Дырка в «шанидарской лопатке» и в музейном черепе лишь немного отличаются диаметрами. Делайте выводы, что называется. Могли стрелять из оружия разного калибра.

Кстати, как потом выяснилось, Казанцев немного заблуждался: череп с «пулевым отверстием», который его изумил, был гораздо старше – возрастом не менее 100 тысяч лет. И принадлежал не неандертальцу, а так называемому гельдейбергскому человеку (Homo heidelbergensis). Но сути это не меняло. Стреляли… Только гораздо раньше.

Точно в лоб

Таинственные дырки не давали Казанцеву покоя еще долго – особенного после того, как выяснилось, что череп, подобный британскому, имеется и в СССР – в Палеонтологическом музее. Об этом сообщил доктор биологических наук профессор Константин Флёров, которым им в то время заведовал. Пригласил Александра Петровича взглянуть на столь удивительный экспонат.

Череп, правда, принадлежал не человеку, а бизону, из Якутии. Но дырку имел впечатляющую – прямо по центру лба. И возраста бизон был подходящего — жил более 40 тысяч лет назад.

После экскурсии Казанцев написал про бизона: «… у него тоже нечто вроде пулевого ранения на лбу… Лобная кость его повреждена словно расплющившейся о нее пулей, которая пробила ее уже кумулятивным способом - не металлом, а придавленным к кости воздухом….Дело за судебной экспертизой, которая могла бы исследовать эти два самых древних на Земле «преступления» с применением огнестрельного или еще какого-нибудь оружия».

Череп с небольшим отверстием в височной кости и череп бизона с пробитым лбом.

Не копье и не пуля?

В 1994 году британские ученые-медики из Больницы королевы Александры (Queen Alexandra Hospital) в очередной раз изучили тот самый череп с отверстием в виске. Результат – новая гипотеза, которую они изложили в журнале Journal of Archeological Science. Согласно ей, оно – отверстие - было проделано не копьем и не пулей. Само появилось.

Гранулема на изображении из томографа и на рентгеновском снимке. Натуральная дырка. Фото: Университет Кэмбриджа

Сквозной дыркой в черепе, по мнению исследователей, гоминид был обязан гранулеме – доброкачественной опухоли, разрушающей костную ткань. Или кисте.

А Константин Флёров, имея в виде череп бизона, предполагал, что дырка в нем «есть след деятельности паразитов». Мол, «нет никаких доказательств того, что это след деятельности «пришельцев» с других планет. Я думаю, что это чисто фантастические соображения А. П. Казанцева».

Но, что за паразиты такие, которые прогрызают кости насквозь? Директор музея так и не пояснил.

Вывод: и дырка в лопатке допускает неоднозначные толкования. Только банальных вариантов – три: копье, опухоль, паразиты. Ну, и от инопланетных стрелков так просто нельзя отмахнуться. Сомнения подозрительных уфологов вполне оправданы.

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