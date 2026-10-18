Стас Пьеха жалуется, что артисты его ненавидят: «Говорит – я твою машину найду и проколю тебе шины»

Стас Пьеха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский певец Стас Пьеха признался, что многие коллеги по шоу-бизнесу на него серьезно обижены. Причем одна из артисток даже угрожала проколоть ему шины автомобиля. Об этом исполнитель рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», где побывал корреспондент KP.RU.

Все началось с довольно необычного вопроса. Журналисты заметили на Пьехе амулеты и поинтересовались, что они означают. Артист с улыбкой объяснил, что каждый связан с определенным исполнителем, а защищаться ему действительно есть от кого.

«Я просто в программе „Суперстар“ в судействе сижу, и очень много артистов так или иначе на меня обижены. И я понимаю, что надо от них как-то... То есть я-то их люблю, а они меня нет», — признался певец.

Особенно артист запомнил историю с Ириной Салтыковой. Во время одного из выпусков музыкального шоу певица настолько расстроилась из-за оценок Пьехи, что пригрозила разобраться с его автомобилем.

«Было такое. Уже, кстати, у нас все наладилось. Даже говорит: „Я твою машину найду и проколю шины“. Но не проколола. Мы у моей машины с ней встретились, пообщались. В общем, все хорошо», — рассказал Стас.

К счастью, до шиномонтажа дело так и не дошло. Да и сам Пьеха, судя по всему, предпочитает не копить обиды. Певец признался, что старается лишний раз не злиться, поскольку поводов для переживаний в жизни и без того хватает.

«Я вообще стараюсь не злиться там, где можно не злиться. Потому что и так есть много поводов в жизни, чтобы как-то расстроиться. И так уже пробег этот бесконечный, недосып и гастроли столько лет. Нервную систему надо беречь», — добавил артист.

Кстати, еще в 2022 году Ирина Салтыкова устроила Пьехе настоящую словесную разборку прямо на съемках «Суперстара». Тогда исполнительница представила свою версию хита «Белая ночь», который когда-то пел ее бывший муж Виктор Салтыков. Стас похвалил саму композицию, но заметил, что ее практически любой артист способен исполнить хорошо. Такие слова задели певицу, которая обвинила судью в предвзятости. Правда, в итоге Пьеха все же поставил ей два балла.

А в мае 2026 года Стас публично поругался с другой выпускницей «Фабрики звезд» — Юлией Савичевой. Все началось после того, как артистка жестко раскритиковала песню молодого музыканта на шоу «Я так слышу». Савичева призналась, что ее буквально тошнит от исполнения начинающего певца. Пьеха за коллегу не заступился, назвав ее высказывания противными. Более того, он посоветовал начинающему исполнителю никого не слушать и продолжать заниматься музыкой.

Не обошлось без жестких оценок и в январе, когда Пьеха раскритиковал выступление Влада Сташевского в проекте «Суперстар! Битва сезонов». Певец представил танцевальную версию своего хита «Любовь здесь больше не живет», однако эксперимент судей не впечатлил. Стас даже поставил коллеге «пшик» — самую низкую оценку. В результате Сташевский получил лишь три балла и оказался среди аутсайдеров выпуска.

Впрочем, Пьеха умеет не только критиковать, но и раздавать комплименты. Накануне он восхитился выступлением группы «Город 312» в новом выпуске «ВИА Суперстар». Особенно артисту понравилось исполнение солисткой Дианой Макаровой песни «Три счастливых дня». Стас назвал номер гениальным и признался, что даже не пытался сравнивать его с выступлениями остальных участников. А вот группе «Белый орел» досталось за выбор песни Hit the Road Jack. Пьеха заявил, что слышал ее слишком много раз и она успела ему надоесть.