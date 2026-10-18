Григорий Лепс «украл» песню Стаса Пьехи: Они говорили всю ночь, но итог удивил

Стас Пьеха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российский певец Стас Пьеха в шутку пожаловался, что Григорий Лепс фактически увел у него песню «Я тебе не верю», которая впоследствии стала настоящим хитом. Неожиданной историей артист поделился на концерте «18 друзей Дробыша», который прошел 18 октября в Москве и где побывал корреспондент KP.RU.

Оказалось, что за одним из самых известных дуэтов российской эстрады скрывается целая история с отказами, долгими переговорами и творческими разногласиями. А начиналось все вполне безобидно. Продюсер Виктор Дробыш предложил Пьехе новую композицию, которую тот даже успел записать. Однако вскоре выяснилось, что для одного исполнителя в песне слишком много слов.

«Была моя песня сольная. Мы ее уже записали и поняли, что слишком много слов в этой песне. И я говорю: давай споем с Носковым. Я очень любил его с детства. Позвонили Носкову, предложили: вот, Стас Пьеха. Он говорит: „Не хочу“», — вспомнил певец.

После отказа Николая Носкова Стас решил попытать счастья с другим артистом. Выбор пал на Григория Лепса, которого Пьеха тоже очень любил. Казалось бы, два талантливых исполнителя, хорошая песня — что могло пойти не так? Но именно здесь и начались главные сложности.

«И потом я говорю: Лепса очень люблю. Позвонили Лепсу, приехали, всю ночь разговаривали. И в конце поняли: кто кому не верит? Он мне или я ему? Да... И если в клипе это можно показать, что вот девушка его, девушка моя, то он говорит: „А по радио как?“ И все, и развалилась история», — рассказал Пьеха.

Как выяснилось, певцы так и не смогли договориться, кому именно адресованы слова композиции. Для клипа еще можно было придумать подходящий сюжет, но объяснить слушателям любовные переживания двух мужчин оказалось куда сложнее.

В результате песня, над которой Стас уже успел поработать, попросту ушла из его репертуара. А спустя некоторое время ее исполнили Лепс и Ирина Аллегрова. Получившийся дуэт прогремел на всю страну.

«И вот эта песня ушла от меня. Которую прекрасно исполнил Григорий с Ириной Аллегровой», — признался Пьеха.

Впрочем, без совместного хита Стас и Григорий все же не остались. Позднее они записали композицию «Она не твоя», которая тоже стала популярной. Однако пока исполнитель не собирается продолжать эту музыкальную историю. На вопрос о возможном новом дуэте с Лепсом он коротко ответил, что никаких подобных планов нет.

Кстати, о том, что «Я тебе не верю» изначально принадлежала Пьехе, стало известно далеко не вчера. Еще в 2022 году KP.RU рассказывал об этом во время третьего сезона шоу «Суперстар! Возвращение». Тогда певица Алена Иванцова исполнила собственную версию композиции, причем для номера ее подняли под потолок на специальных лентах. Пьеха, который находился в жюри, признался, что был первым исполнителем песни. Несмотря на некоторые вопросы к постановке, вокал Иванцовой артист оценил очень высоко.

А совсем недавно сам Виктор Дробыш включил «Я тебе не верю» в число главных хитов своей карьеры. В интервью Радио KP.RU продюсер признался, что композиция сыграла важную роль в жизни Лепса и Аллегровой. В том же разговоре он вспомнил «Часики» Валерии, «Одиночество» Славы и дуэт Лепса с Пьехой. По словам Дробыша, именно эти песни изменили судьбы исполнителей и его собственную жизнь к лучшему. Правда, о первоначальных планах отдать «Я тебе не верю» Стасу композитор тогда не рассказал.