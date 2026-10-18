Настасья Самбурская раскрыла секрет вечной красоты: Певица пошутила про накладную попу

Настасья Самбурская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская актриса и певица Настасья Самбурская пошутила, что секрет ее привлекательной фигуры заключается в накладной попе. Причем артистка не ограничилась словами и решила продемонстрировать журналистам свою пятую точку. Забавный эпизод произошел на концерте «18 друзей Дробыша», который состоялся 18 октября в московской Live Arena и где побывал корреспондент KP.RU.

Во время общения с прессой Самбурской задали вполне безобидный вопрос. Журналисты поинтересовались, как ей удается так хорошо выглядеть и поддерживать себя в отличной форме.

Однако вместо привычного рассказа о правильном питании, тренировках и секретах красоты Настасья решила немного пошутить. Артистка повернулась к представителям прессы спиной, продемонстрировала ягодицы и выдала неожиданный ответ.

«Накладная попа», — заявила Самбурская.

Впрочем, поклонники актрисы прекрасно знают, что за ее фигурой стоят годы тренировок и серьезная работа над собой. Да и сама Настасья никогда не скрывала, сколько времени уделяет своей внешности.

Например, еще в 2024 году Самбурская призналась, что вложила в свое тело огромное количество сил и времени. Артистка рассказала, что регулярно занимается спортом, следит за питанием и постоянно работает над собой. Причем именно поэтому она не собирается снижать требования к потенциальным избранникам. По словам Настасьи, ей не нужен мужчина, который ничего не добился и привык жить от зарплаты до зарплаты.

А летом 2025 года звезда «Универа» похвасталась результатами тренировок во время отпуска в Турции. Самбурская опубликовала фотографии в открытых купальниках, продемонстрировав подтянутую фигуру. При этом актриса призналась, что придерживается довольно строгой диеты, составленной вместе с эндокринологом. Из рациона она исключила сахар, молоко, картофель, некоторые фрукты и целый ряд других продуктов. Правда, на отдыхе Настасья все же позволила себе немного расслабиться.

К слову, необычное чувство юмора Самбурской ранее оценил стилист Александр Рогов. В июне 2025 года он рассказал, как складывается его общение с актрисой на съемках «Модного приговора». По словам телеведущего, Настасья не боится никого, может сначала что-нибудь сказать, а уже потом подумать. При этом Рогов назвал ее новой Надеждой Бабкиной по характеру и признался, что совершенно не испытывает проблем из-за ее непростого нрава.