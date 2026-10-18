У Гарика Харламова может появиться внезапный отчим: «Задружился с моей мамой, представляете?»

Гарик Харламов Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Российский юморист Гарик Харламов пошутил, что певец Прохор Шаляпин может стать его отчимом. Оказывается, знаменитый любитель женщин постарше уже успел подружиться с мамой комика Натальей Харламовой. Об этом артист рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», который прошел 18 октября в московской Live Arena и где побывал корреспондент KP.RU.

Неожиданная тема возникла во время общения с журналистами. Харламова сначала попросили поздравить российских мужчин с Днем отца, а затем поинтересовались, не намечается ли пополнение в его собственной семье. Правда, на этот раз не детьми, а новым родственником.

Когда журналисты намекнули Гарику, что у него появился потенциальный отчим, комик нисколько не удивился. Более того, выяснилось, что с предполагаемым кандидатом он уже прекрасно знаком.

«Конечно, я его лично видел», — ответил артист.

После этого журналисты уточнили, действительно ли имеется в виду Прохор Шаляпин. И тут Харламов раскрыл любопытную подробность.

«Конечно. Задружился с моей мамой, представляете?» — признался Гарик.

Судя по всему, столь неожиданное знакомство комика ничуть не пугает. Напротив, Харламов уже успел придумать, как будет представляться публике, если дружба его матери с певцом зайдет слишком далеко.

«Ужас. Ужас. Но, возможно, через полгода я буду представляться как Гарик Бульдог Шаляпин, если все далеко зайдет. Но будет смешно», — пошутил юморист.

Впрочем, пока говорить о каком-либо романе явно преждевременно. Сам Харламов рассказал только о дружбе Шаляпина с его мамой. Да и у Натальи сейчас хватает семейных забот. Напомним, 10 сентября супруга комика Катерина Ковальчук родила дочь Алису. И теперь мама Гарика вовсю помогает молодым родителям. Более того, по словам юмориста, лучшей няни для малышки просто не найти.

«Это тоже непросто. Это большой вопрос. У нас сейчас няня самая лучшая в мире — это бабушка. Пока что бабушка», — рассказал артист, отвечая на вопрос о поиске помощницы для ребенка.

Причем Наталья не только заботится о внучке, но и следит за тем, чтобы знаменитый сын не забывал об отцовских обязанностях. Например, в день концерта Харламову пришлось с самого утра отправиться с малышкой к врачу. Правда, разбудить любителя поспать оказалось задачей не из легких.

«Сегодня мне пришлось в 10 утра выезжать из дома, потому что у нас сегодня у Алисы Игоревны был первый скрининг, и надо было поехать к врачу и это все проделать. И, соответственно, конечно, продирая глаза, моя мама, бабушка Алисы, вышибала дверь, чтобы я проснулся, звонила во все телефоны, во все колокола. Но я это сделал действительно», — признался комик.

Кстати, Прохор Шаляпин в марте 2026 года признался, что после трех браков окончательно разочаровался в брачных договорах. По словам певца, в России подобные соглашения практически бесполезны, поскольку их можно оспорить в суде. Сам артист впервые женился еще в 18 лет на женщине старше себя. Его второй супругой стала бизнесвумен Лариса Копенкина, которая была старше Прохора на 28 лет. Так что шутки Харламова появились явно не на пустом месте.

Более того, в августе Шаляпин рассказал корреспонденту KP.RU о своей новой избраннице, которой чуть меньше 70 лет. Оказалось, что состоятельная женщина успела похоронить четырех мужей и теперь предпочитает жить исключительно в свое удовольствие. Познакомились они в косметологическом салоне, куда оба пришли на омолаживающие процедуры. По словам Прохора, у его приятельницы есть квартира в центре Москвы и загородная дача. При этом певец признался, что они прекрасно общаются и очень хорошо дружат.

А еще Шаляпин показал журналистам свой новый загородный особняк стоимостью около 150 миллионов рублей. Роскошный дом площадью 1100 квадратных метров расположен в Новой Москве. Впрочем, певец не забыл и о собственной маме. Ради нее он продал ранее купленную квартиру в Мытищах и приобрел новое жилье площадью 75 квадратных метров в Москве, по соседству со своей квартирой. Там женщина живет вместе с отчимом самого Прохора. Получается, с подобными семейными отношениями певец уже знаком не понаслышке.