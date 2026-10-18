Ани Лорак раскрыла пикантные подробности личной жизни: Певица до сих пор дружит с бывшим

Ани Лорак на сцене Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российская певица Ани Лорак призналась, что смогла наладить хорошие отношения с бывшим мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым несколько лет назад пережила болезненный развод. По словам артистки, теперь они нормально общаются ради общей дочери. Об этом исполнительница рассказала на концерте «18 друзей Дробыша», где побывал корреспондент KP.RU.

Как известно, личная жизнь Лорак уже не раз становилась предметом бурных обсуждений. Особенно после расставания с первым супругом, которого в свое время уличили в неверности. Однако, судя по всему, спустя годы певица все-таки сумела оставить старые обиды позади.

Ани Лорак на шоу Дробыша

Любопытное признание прозвучало, когда журналисты предложили Ани выбрать, кто опаснее — бывший продюсер или журналист. Но вместо того, чтобы объявить кого-нибудь главным злодеем шоу-бизнеса, звезда неожиданно заговорила о личной жизни.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу в 2014 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

«О, Господи, все могут быть, да, опасными. Мне кажется, что самое главное — это выстраивать правильные отношения со всеми. Вот у меня уже с бывшим все хорошо, то есть выстроили правильные отношения, потому что есть ребенок», — призналась Лорак.

При этом артистка подчеркнула, что найти общий язык при желании можно практически с любым человеком. Даже с представителями прессы, которые порой задают довольно неудобные вопросы.

«С журналистами тоже можно выстроить хорошие отношения, ну разве что, когда они перегибают границы. А так я могу сказать, что со всеми можно выстроить дружеские отношения», — добавила исполнительница.

К слову, сейчас певица счастлива во втором браке с испанским тренером по йоге Исааком Виджраку. И, судя по словам Ани, именно личные переживания помогают ей особенно проникновенно исполнять романтические композиции.

Исаак Виджраку и Ани Лорак Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На концерте Дробыша артистка представила песню «Мужчина мой», которую посвятила теме настоящей любви. Причем Лорак не стала скрывать, что во время исполнения вкладывала в композицию собственные чувства.

«Это, наверное, та любовь, о которой мечтает каждый мужчина. И то послание, которое, наверное, мечтает услышать. Послание влюбленной женщины своему мужчине. Вот это о любви, о любви, не знаю, сквозь время, сквозь века. Вот такая красивая любовь. Я желаю каждой девушке это испытать, потому что в моей жизни, слава богу, есть любовь, и я пела ее, вкладывая какие-то свои чувства», — поделилась певица.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

При этом звезда подчеркнула, что женщинам не стоит соглашаться на отношения, которые не приносят счастья. Особенно если рядом оказывается мужчина, способный причинять боль.

«Я считаю, что каждая девочка, во-первых, она дива, заслуживает счастья, заслуживает не абьюзивного, не нарциссического такого мужчины, а заслуживает самого лучшего. Поэтому такая песня, которая скорее вдохновляет, и такое вот послание о красоте», — объяснила Ани.

История Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу началась в 2005 году, когда певица отдыхала в Турции. Будущий супруг работал в отеле, где остановилась артистка, а после знакомства отправился вслед за ней в Киев. В 2009 году влюбленные сыграли свадьбу, а спустя два года у них родилась дочь София. Со временем Мурат занялся ресторанным бизнесом, причем главным добытчиком в семье оставалась сама Лорак.

Однако семейную идиллию разрушил громкий скандал с изменой. Летом 2018 года бизнесмена застали в одном из киевских караоке-ресторанов в компании другой женщины. Мурат обнимал спутницу, гладил ее по бедру, а глубокой ночью они вместе покинули заведение. Вскоре певица подала на развод, и 31 января 2019 года суд официально расторг брак всего за 15 минут. Вопросы раздела имущества и опеки над дочерью на том заседании не рассматривались.

Несмотря на болезненное расставание, бывшие супруги со временем наладили общение ради общей дочери. Лорак не препятствовала встречам Софии с отцом, хотя сама девочка осталась жить с матерью. В 2021 году Мурат даже познакомил наследницу со своей новой избранницей, киевской визажисткой Лилией. Вместе они отправились отдыхать в Буковель, откуда бизнесмен публиковал семейные фотографии. Ани и Мурат тоже периодически появлялись вместе на публике, но о возобновлении романтических отношений тогда уже не говорили.