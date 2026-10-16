Кто убил семью Охапкиных: Сериалы, которые можно посмотреть на этой неделе

На околоточных в царской России закон и порядок держались (Александр Устюгов). Фото: Кадр из сериала «Околоточный», 2026

«Полная совместимость»

Медицинская драма 16+

Еще зимний сериал Premier, добравшийся и до телеэфира. Молодая и очень талантливая врач-трансплантолог Светлана (Мария Лисовая) чересчур принципиальна, из-за чего была сослана из Питера в маленький городок Заполярск, расположенный понятно где. А там сугробы до крыш, магического вида совы, коренные народы с их далекими от современной медицины традициями лечения и непростой коллектив в больнице. Главврач

Сергеич (Дмитрий Певцов) принимает сомнительные, по мнению Светы, решения, а хирург Макс (Петр Федоров) хоть и мастер своего дела, да ведь выпить не дурак.

Тем временем в больницу поступают сложные пациенты, которым требуется пересадка органов. А потом выясняется, что Света не просто так сюда приехала. И Сергеича она знает много-много лет…

Также в ролях: Семен Молоканов, Светлана Иванова, Лира Кекеева, Яна Сексте, Александр Обласов, Валентина Мазунина.

Первый канал.

Понедельник - четверг, 22.00.

«Тверская. Здесь и сейчас»

Детектив 16+

Третий сезон про подвиги майора Ивана Соболева (Иван Колесников). Сибиряк возвращается в Москву, чтобы выйти на след грабителей-гастролеров. Он просит коллег из угро Бондарева и Лазарева (Александр Красовский и Кирилл Запорожский) помочь в расследовании, а взамен обещает помочь разгрести текучку. В личной жизни тоже перемены: у Соболева появляется новая любовь.

Также в ролях: Александра Розанова, Ангелина Поплавская, Виталий Андреев.

НТВ.

Понедельник - четверг, 20.00.

«Околоточный»

Исторический детектив 16+

Конец XIX века. Иван Хватов - опытный полицейский с военным прошлым (Александр Устюгов), собирался было на пенсию, да уговорили напоследок взяться за расследование страшного преступления в маленьком городке. Убита семья Охапкиных. Хваткий Хватов выясняет, что недавно глава семьи продал хутор и выручил значительную сумму денег. Под подозрение попадает граф Добужинский (Иван Колесников), имеющий карточные долги. Однако его сестра Ольга (Марина Александрова) уверена в невиновности брата и начинает свое расследование.

Также в ролях: Александр Балуев, Карина Андоленко, Игорь Хрипунов.

Онлайн-кинотеатр «Иви».

С 15 октября.