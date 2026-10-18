Стас Михайлов наотрез отказался работать со своей женой: Он сравнил ситуацию с клеткой

Стас Михайлов заявил, что жена не может быть продюсером артиста Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что жена не может быть продюсером творческого человека, поскольку это ограничивает его свободу. Об этом певец рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», который прошел 18 октября в Москве и где побывал корреспондент KP.RU.

57-летний исполнитель признался, что за всю карьеру так и не обзавелся продюсером. Причина оказалась довольно простой. Управлять Стасом, по его собственным словам, практически невозможно.

«А зачем? Мной нельзя управлять, я это точно знаю. Есть люди ведомые, а есть лидеры», — объяснил артист.

При этом Михайлов уверен, что продюсеры нужны далеко не всем исполнителям. Особенно тем, кто привык самостоятельно принимать решения и годами выстраивал собственную карьеру.

«Есть люди, которые приходят и соглашаются сразу в начале своей карьеры, говорят: «Вот я ничего делать не умею, сделайте из меня. Хочу славу». Ну, допускается такая вещь. Но когда я этому отдал всю свою жизнь, у меня не было ощущения, что я проснулся и в один день стал известным человеком. Не было такого, всю жизнь работал. И поэтому я создавал вот это по ступенькам: сделал, встал, обернулся. Что я сделал? Плохо или хорошо? Ну, наверное, не так. Всегда будут вопросы: хорошо ты делал? Кто-то тебя будет любить, кто-то будет тебя ненавидеть. Это нормально», — добавил певец.

Журналисты поинтересовались, не могла бы роль продюсера взять на себя супруга певца Инна Михайлова. Однако исполнитель такую возможность категорически отверг.

«Ну зачем? Как жена может работать с тобой? Почему говорят, что в клетке невозможно творчество, в каких-то рамках невозможно творчество? Это такая субстанция, которую невозможно загнать ни в какие рамки. Если я вот живу, я сел сегодня, написал, так вижу ее», — заявил Михайлов.

Впрочем, заслуг супруги артист вовсе не умаляет. Просто, по его мнению, у женщины в жизни мужчины должна быть несколько другая роль.

«Любая правильная женщина рядом с мужчиной — это залог его успеха. Но мы не говорим сейчас про продюсерство. То, что она рядом и понимает, что мужчина занимается делами, а эта часть жизни закрыта. Вот правильная женщина это и делает, она закрывает часть жизни, которую мужчина не видит. Он знает, что спина у него прикрыта, он дальше идет», — добавил певец.

При этом сам Михайлов признался, что именно Инна когда-то придумала название его концертного шоу «Народный корпоратив». Программу артист собирается вновь представить публике 26 декабря в московской Live Arena.

Еще в 2017 году Михайлов рассказывал, что именно благодаря жене появилась идея «Народного корпоратива». Тогда певец объяснял, что в семье каждый занимается своим делом: он принимает глобальные решения, а Инна помогает сохранить и организовать созданное. При этом артист подчеркивал, что супруга не стремится выходить на первый план. Вопрос о том, чтобы полностью передать ей управление карьерой, тогда тоже не стоял.

В апреле 2026 года артист вспоминал, как жена буквально спасла ему жизнь во время тяжелой болезни. В начале пандемии коронавируса Михайлов оказался в больнице с поражением легких и высокой температурой. По словам исполнителя, врачи не могли дать определенных прогнозов, поэтому он решил вернуться домой, чтобы увидеть детей. Инна постоянно находилась рядом с мужем, делала ему уколы и помогала справиться с болезнью. Сам певец признавался, что супруга поддерживала его еще задолго до большого успеха.

Однако в сентябре 2026 года семейную идиллию омрачил громкий скандал. Инна неожиданно объявила в социальных сетях, что больше не вместе с мужем, и назвала его «человеком-фейком». По информации KP.RU, причиной размолвки могли стать разногласия из-за творческой деятельности певца. Долгие годы супруга контролировала его концертный менеджмент и участвовала в подготовке выступлений, однако после обновления команды ее влияние сократилось. Особенно болезненной, по словам знакомых пары, могла оказаться подготовка нового «Народного корпоратива» без участия Инны, которая когда-то помогала создавать этот формат.

Правда, уже в начале октября история с разводом получила неожиданный поворот. Стас Михайлов публично опроверг слухи о расставании, призвав журналистов никому не верить. Вскоре Инна вновь начала оставлять сердечки под публикациями мужа и делиться архивными видео с его выступлениями. В прессе даже появились предположения, что семейный конфликт мог оказаться способом привлечь внимание к предстоящим концертам артиста. Сами супруги подробности произошедшего так и не раскрыли.