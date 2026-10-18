Стас Михайлов разнес музыкальные премии: «Все это фигня»

Стас Михайлов раскритиковал музыкальные премии и сравнил их с выступлениями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Народный артист России Стас Михайлов раскритиковал музыкальные премии и хит-парады, назвав их «фигней» по сравнению с живыми концертами. Об этом певец рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», который прошел 18 октября в Москве и где побывал корреспондент KP.RU.

57-летний исполнитель признался, что даже не задумывается о завершении карьеры. Более того, вопрос журналистов о возможном творческом отпуске Михайлов воспринял едва ли не как личное оскорбление.

«Что я тебе сделал плохого?» — с улыбкой поинтересовался артист.

По словам певца, единственная причина, по которой он действительно мог бы оставить сцену, — отсутствие зрителей. Пока поклонники продолжают ходить на концерты, никакой пенсии не предвидится.

«Уходить надо тогда, когда ты вышел в зал и там никого нет. Вот сейчас у меня были концерты. Мы по Дальнему Востоку ехали. Я вышел, посмотрел на эти глаза и понимаю, что вот это для артиста самое ценное и важное, что может быть. Многие же не ездят на гастроли. А я понимаю, что гастрольную жизнь для настоящего артиста, который всю жизнь на сцене, не заменит ничего», — объяснил Михайлов.

А вот музыкальным премиям и прочим светским развлечениям досталось по полной. Артист уверен, что никакие статуэтки не способны подарить исполнителю те же эмоции, что и обычный выход к поклонникам.

«Никакие хит-парады, никакие тусовки, никакие вот эти премии — все это фигня, которая просто придумана для того, чтоб какую-то значимость свою поднять. Но по ощущениям для артиста выход на сцену не сравним ни с чем. Вот если этого его лишить и если нету этих глаз в зале, для которых ты поешь, ну тогда жизнь артиста бессмысленна. Вот тут уместно, наверное, что лучше вовремя взять и уйти, и все», — заявил певец.

Впрочем, любовь Михайлова к живым выступлениям давно не секрет. В апреле 2025 года артист устроил большой концерт в Иркутске, куда приехал в рамках юбилейного тура. Певец представил программу в ледовом дворце «Айсберг», а зрители с первых песен начали подпевать и выходить танцевать. Поклонники признавались, что особенно ценят живое исполнение любимых хитов. Сам Михайлов тоже остался доволен приемом, назвав Иркутск городом поющих и танцующих людей.

При этом от участия в музыкальных премиях исполнитель вовсе не отказывался. Например, 8 апреля 2026 года он выступил на церемонии «Жара Music Awards» в Москве. На одной сцене с Михайловым появились Дима Билан, Сергей Лазарев, Мари Краймбрери и другие звезды. Сама церемония запомнилась не только выступлениями, но и весьма экстравагантными нарядами гостей. Некоторые артистки решили удивить публику необычным макияжем, а Юлия Савичева и вовсе появилась на дорожке в платье, облитом черной жидкостью.

Спустя всего несколько недель Михайлов появился и на юбилейной церемонии «Шансон года 2026». Причем к мероприятию подготовился основательно: вышел к журналистам в красном пиджаке и джинсах Chrome Hearts стоимостью до трех миллионов рублей. На ковровой дорожке певец даже исполнил свой хит «Все для тебя» вместе с представителями прессы. А затем объяснил популярность шансона тем, что жанр не ограничивает музыкантов жесткими форматами и позволяет объединять самые разные направления.

В сентябре 2026 года стало известно, что артист готовит очередное масштабное выступление в Москве — «Народный корпоратив». На декабрьском шоу организаторам предстоит собрать более десяти тысяч зрителей. Правда, подготовка концерта неожиданно оказалась в центре семейного скандала. Супруга певца Инна Михайлова, которая когда-то участвовала в создании этого формата, публично объявила о расставании с мужем. Знакомые пары предполагали, что женщина могла обидеться из-за подготовки нового концерта без ее участия.