«Все болячки отстали, онкология ушла»: Шура объявил о начале новой жизни после 50 лет

Певец Шура заявил, что после 50 лет у него началась новая жизнь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певец Шура (Александр Медведев) заявил, что после 50 лет у него началась вторая жизнь. Об этом артист рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», который прошел 18 октября в Москве и где побывал корреспондент KP.RU.

51-летний исполнитель признался, что наконец-то чувствует себя по-настоящему хорошо. Еще бы, ведь за плечами остались онкология, наркотическая зависимость и проблемы с алкоголем. Теперь Шура старается следить за здоровьем и наслаждаться жизнью.

«У меня реально вторая жизнь началась. Потому что все болячки от меня отстали, онкология давно ушла, наркотики вообще не мое. И алкоголь теперь тоже не мое», — поделился артист.

Правда, без медицинских препаратов новая жизнь все же не обходится. Шура признался, что уже около полугода использует специальные уколы для похудения. Причем за это время успел опробовать сразу несколько популярных средств.

«Я, короче, переколол все на свете: и „Оземпик“, и „Мунджаро“. Я колю наше российское. Мне нравится», — рассказал певец.

Когда журналисты поинтересовались возможными побочными эффектами, Шура признался, что пока не успел разобраться во всех последствиях такого похудения.

«Откуда я знаю? Подожди. Всего лишь полгода колю. Пока не знаю», — объяснил исполнитель.

Сколько именно килограммов ему удалось сбросить, артист не считает. Да и конкретной цели по весу у него нет. Зато аппетит заметно поубавился, из-за чего заведения общепита, судя по всему, лишились одного весьма перспективного клиента.

«Сколько килограммов? Не надо нисколько, все хорошо, это лекарство хорошее очень. То есть ты меньше кушаешь. Теперь меня не любят рестораны, потому что я прихожу, ничего не жру», — пошутил Шура.

Впрочем, похудение не обошлось без неприятных сюрпризов. Журналисты напомнили артисту, как певица Слава (Анастасия Сланевская) жаловалась, что после подобных препаратов целую неделю не могла сходить в туалет. Оказалось, что Шура с такими последствиями тоже знаком. Но даже столь деликатную тему он умудрился превратить в шутку.

«Это было. Слава не врет. Ничего страшного, просрались — уже хорошо. Живем дальше», — рассмеялся певец.

А еще Шура продолжает экспериментировать с внешностью. Правда, вместо привычных для звезд пластических операций артист предпочитает регулярно обновлять зубы. По словам исполнителя, накануне он даже умудрился оставить их прямо на микрофоне во время концерта.

«А вчера я пел в одном клубе. И вот так допелся, что они вот тут остались. Поем, мне весело! А народ ржет! А они у меня в поролон уперлись так. Да, слушай, кто-то меняет гардероб, одежду? А я меняю зубы каждые полгода. Это нормально», — рассказал Шура.

Причем подобные конфузы певца уже давно не смущают. На вопрос, испугался ли он неожиданной потери зубов прямо во время выступления, артист ответил с привычным юмором.

«Да нет, не первый раз. А народ думал, так надо. Ничего, концерт допел, обратно одел, все хорошо», — добавил исполнитель.

К слову, серьезные испытания со здоровьем у Шуры начались еще в начале 2000-х. В 2004 году врачи обнаружили у артиста рак яичка на поздней стадии, когда уже появились метастазы. Певцу пришлось перенести операцию и курс химиотерапии, а борьба с онкологией заняла около пяти лет. При этом на полноценное восстановление, включая избавление от тяжелой зависимости, по его собственным подсчетам, ушло целых 15 лет. В интервью KP.RU в феврале 2026 года артист признавался, что мысленно вычитает эти потерянные годы из своего возраста и ощущает себя примерно на 30.

В мае 2025 года исполнитель отметил 50-летний юбилей. Тогда Шура признавался, что сам с трудом верит в столь солидную цифру, а впереди у него еще много творческих планов. Артист особенно гордился возможностью устраивать полноценные двухчасовые концерты с живыми музыкантами, масштабным световым шоу и балетом. При этом жизнь певца за прошедшие десятилетия успела превратиться в настоящий сериал: борьба с зависимостью, тяжелые операции, потеря квартиры и многолетний конфликт с матерью. Однако возвращаться к прежним проблемам Шура не собирался, заявив, что 50 лет для него только начало.

Правда, увлечение препаратами для похудения однажды едва не закончилось для певца трагедией. В мае 2025 года стало известно, что Шура по ошибке ввел себе сразу месячную дозу лекарства, не разобравшись с устройством инъектора. После процедуры состояние артиста резко ухудшилось, а возле его дома несколько суток дежурила скорая помощь. Сам исполнитель впоследствии признавал, что допустил серьезную ошибку. Однако от идеи худеть с помощью инъекций не отказался, решив впредь соблюдать назначенную дозировку.