«Я переколол все на свете»: Шура рассказал об экстремальных способах похудения – и они ему нравятся

Шура признался, что пробовал всевозможные уколы для похудения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Певец Шура (Александр Медведев) признался, что перепробовал практически все популярные уколы для похудения и остался доволен результатом. Об этом артист рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», который прошел 18 октября в Москве и где побывал корреспондент KP.RU.

Шура даже не скрывает, что уже около полугода борется с лишним весом при помощи специальных препаратов. Причем за это время успел познакомиться как с зарубежными средствами, так и с российскими аналогами. Судя по всему, на достигнутом Шура останавливаться пока не собирается.

«Я, короче, переколол все на свете: и „Оземпик“, и „Мунджаро“... Я колю наше российское... Мне нравится», — поделился артист.

Правда, насколько безопасными оказались такие эксперименты, певец пока не разобрался. Когда журналисты поинтересовались возможными побочными эффектами, Шура признался, что окончательные выводы делать рановато.

«Откуда я знаю? Подожди. Всего лишь полгода колю. Пока не знаю», — объяснил исполнитель.

Зато один неприятный эффект артист уже успел испытать на собственной шкуре. Журналисты напомнили ему о жалобах певицы Славы (Анастасии Сланевской), которая рассказывала, что после препаратов для похудения целую неделю не могла сходить в туалет. Оказалось, коллега по сцене прекрасно понимает, о чем она говорит.

«Это было. Слава не врет. Ничего страшного», — пошутил Шура.

При этом бросать уколы певец не планирует. На вопрос о том, когда он собирается остановиться, артист даже удивился.

«С чего? Ну, слушай, когда совсем туда провалится все, наверное, да», — ответил исполнитель.

Сколько именно килограммов ему удалось сбросить – Шура не считает. По словам певца, конкретной цели по весу у него нет. Зато препараты заметно снизили аппетит, а вместе с ним и расходы на еду. Правда, рестораны от такой экономии вряд ли в восторге.

«Сколько килограммов? Не надо нисколько, все хорошо, это лекарство хорошее очень. То есть ты меньше кушаешь. Теперь меня не любят рестораны, потому что я прихожу, ничего не жру», — рассмеялся артист.

К слову, проблемы с лишним весом у Шуры начались задолго до появления модных уколов. После лечения онкологии певец сильно поправился из-за химиотерапии и гормональных препаратов. К 2020 году при росте 175 сантиметров его вес достигал 140 килограммов. Тогда артисту потребовалась экстренная операция по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, а врачи настоятельно рекомендовали избавиться от 30–40 лишних килограммов. Шура начал соблюдать диету и постепенно приводить себя в форму.

Впрочем, однажды увлечение препаратами едва не закончилось для исполнителя трагедией. В мае 2025 года Шура рассказал в программе «Секрет на миллион», что по ошибке ввел себе сразу месячную дозу средства для похудения. Артист попросту не разобрался, как правильно пользоваться инъектором, после чего его состояние резко ухудшилось. В течение нескольких суток возле дома певца дежурила скорая помощь. Несмотря на опасный инцидент, Шура впоследствии продолжил делать уколы, но уже с соблюдением дозировки.