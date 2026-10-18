Иосиф Пригожин оказался фанатом Илона Маска: Продюсер хочет новую Tesla

Иосиф Пригожин мечтает купить себе новую Tesla от Илона Маска Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что мечтает приобрести новую «летающую» Tesla от Илона Маска и готов купить ее, как только автомобиль поступит в продажу. Об этом супруг певицы Валерии рассказал на концерте «18 друзей Дробыша», где побывал корреспондент KP.RU.

57-летний продюсер, похоже, не прочь пересесть на транспорт будущего. Во время общения с журналистами у него поинтересовались, видел ли он новую разработку Илона Маска — электромобиль, способный отрываться от земли и перелетать через препятствия. Оказалось, что Пригожин пока только присматривается к необычной новинке.

«Пока хотел бы на нее посмотреть», — признался продюсер.

Впрочем, одним любопытством дело может и не ограничиться. Когда журналисты уточнили, не собирается ли он приобрести такую машину после начала продаж, Пригожин ответил без особых раздумий.

«Вы знаете, когда будет продаваться, куплю непременно», — пообещал супруг Валерии.

А вот нынешний автомобиль продюсера пока вполне устраивает. Причем вместо привычных для звезд дорогих европейских иномарок Пригожин выбрал китайский электрокар. На вопрос о том, какая машина сейчас находится в его гараже, артист ответил лаконично.

«Zeekr. Китаец», — рассказал он.

При этом отказываться от нынешнего автомобиля ради обычной Tesla продюсер, судя по всему, не спешит.

«Вы знаете, мне нравится та машина, на которой я сейчас езжу», — подчеркнул Пригожин.

К слову, любовь к красивым автомобилям у продюсера проявлялась и раньше. Еще в 2020 году Пригожин рассказывал KP.RU, как друзья скинулись и подарили ему на юбилей машину, о которой он давно мечтал. Правда, радость от роскошного подарка оказалась с примесью неловкости. Продюсер признавался, что ему порой стыдно ездить на дорогом автомобиле, поскольку окружающие могут принять это за желание похвастаться достатком. Сам Иосиф подчеркивал, что выставлять богатство напоказ считает неуместным, пока значительная часть населения живет неблагополучно.

В свою очередь, 16 октября Tesla показала новый электрический спорткар Roadster, который и заинтересовал Пригожина. Во время презентации автомобиль разогнался, взлетел по почти вертикальному пандусу, перевернулся в воздухе и благополучно приземлился на четыре колеса. Разработчики заявили, что самая мощная версия машины способна разгоняться до 100 километров в час менее чем за секунду. Правда, за чудеса техники придется серьезно раскошелиться: только бронирование некоторых модификаций обходится в десятки и сотни тысяч долларов. Полноценные продажи Roadster запланированы на 2028 год, а доступ к самой необычной версии Rocket пока обещают предоставлять исключительно по приглашениям.

Уже 17 октября Илон Маск рассказал о новых возможностях будущего спорткара. По словам бизнесмена, Roadster получит настолько продвинутую систему искусственного интеллекта, что сможет самостоятельно выполнять рискованные трюки, показанные во время презентации. Маск даже заявил, что автомобиль будет обладать своеобразным «сознанием». Кроме того, на территории техасского офиса Tesla планируют построить специальную трассу с экстремальной петлей, напоминающей игрушечные треки Hot Wheels. Именно там будущие владельцы смогут испытать возможности своего приобретения. Так что Пригожину, если он действительно решится на покупку, будет где проверить новый автомобиль на прочность.