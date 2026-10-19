Киев снова не предупредили о пусках баллистики Фото: REUTERS.

Ночь на понедельник Киев встретил красным уровнем опасности, причём дважды. Первая баллистика пришла ещё вечером, вторая — около трёх ночи. Мониторинговые каналы насчитали минимум восемь баллистических ракет, к утру к ним добавились крылатые ракеты и реактивные «Герани».

Американские инсайдеры пишут, что Киев снова не предупредили о пусках баллистики. На одном из роликов действительно слышно, что сирена срабатывает уже после прилетов.

Фото: REUTERS.

Киев

По данным Минобороны России, поражён дата-центр «Датагруп» одного из крупнейших телеком-операторов страны. Компании это уже не впервой. В конце сентября «Герань» влетела в бизнес-центр «Инком», где стояли её серверы, и наше ведомство тогда назвало площадку узлом обработки разведданных для ВСУ.

Дальше — «Файер Пойнт». Эта компания делает крылатые ракеты «Фламинго» FP-5 и баллистическую FP-9, главную гордость Банковой в жанре «ударов вглубь». По данным МО, накрыт её логистический узел с комплектующими для дальних дронов и двигателями для «Фламинго». Там же — «Химволокно», где, по версии ведомства, делали компоненты боевых частей БПЛА. И локомотивное депо «Киев».

Ночь на понедельник Киев встретил красным уровнем опасности, причём дважды Фото: REUTERS.

Киевская область

В 6:48 баллистика пришла в Ирпень. Бывший мэр Александр Маркушин написал: «Есть прилёты и по промзоне». Позже уточнил: основной удар пришёлся на одно из крупнейших предприятий города, разрушения серьёзные, пожар масштабный. Название деликатно опустил. Минобороны его назвало: «Планета пластик», полимеры для военной промышленности. Ирпень затянуло дымом, жителей просят закрыть окна, школы перевели на дистант.

Волынь и Ровенщина. Всю ночь над западом летали реактивные «Герани». Взрывы гремели в Ковеле и под Маневичами, в 2:43 над Луцком работала ПВО. Свет пропал в Ковеле, Турийске, Любомле, Шацке, Камне-Каширском и Рожище, а утром досталось району вокзала в Ковеле — крупному железнодорожному узлу у польской границы.

Днепропетровск. Около пяти утра город накрыли несколькими волнами управляемых авиабомб. Волонтёры насчитали шесть реактивных ФАБов. По области — больше 20 атак, на Никопольщине повреждено предприятие.

Фото: REUTERS.

Море

По данным МО, в 130 км юго-западнее Одессы поражён сухогруз с грузами военного и двойного назначения. Украинская сторона пока молчит — ни флага, ни названия. За октябрь ведомство сообщает о таких судах почти через день, и страховщики это видят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина теряет энергетический тыл: самое любопытное — в географии ударов

Конец режиму Зеленского: Сергей Лавров вывел Киев на чистую воду