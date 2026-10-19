В России проведут премию для исполнителей услуг

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«Авито Услуги» анонсировали старт ежегодной премии «Знак мастерства». Ее создали, чтобы повысить стандарты качества услуг на российском рынке и отметить профессионалов. Победителей выберут среди 2,8 млн частных мастеров и компаний, которые работают через платформу. Всего заявлено 11 конкурсных категорий: от ремонта и красоты до здоровья, обучения и развлечений.

Лидеров определят на основе рейтинга исполнителей услуг, который формируют алгоритмы сервиса. Также есть открытая часть конкурса с шестью номинациями. Рейтинг формируется на основе ключевых критериев: уровень сервиса, количество и качество отзывов, средний рейтинг, срок активного присутствия на платформе и количество контактов с клиентами. В конкурсе оценивают авторов вдохновляющих историй («Хорошие истории»), новичков с быстрым ростом («Яркий старт»), создателей уникальных предложений («Креативная услуга»), мастеров с безупречной репутацией («Дело, которому доверяют»), исполнителей с максимально информативными и понятными профилями («Профиль в деталях»), а также тех, кто значительно масштабировался за год («На уровень выше»). Оценка номинантов основывается на внутреннем рейтинге платформы, баллах от жюри и народном голосовании заказчиков услуг.

— Рынок услуг в России нуждается в знаке качества, который поможет клиентам выбирать надежных исполнителей, а специалистам — подтверждать свой статус профессионала. Премия решает обе задачи: мы используем технологические возможности платформы, чтобы объективно оценить тех, кто ежедневно работает над качеством сервиса, доверием клиентов и наградить их за вклад в развитие сферы услуг в России. Для нас важно создать долгосрочный механизм признания, который будет мотивировать предпринимателей расти и развивать свои стандарты, — отметил старший директор вертикали «Авито Услуги» Александр Куроптев.

Сбор заявок пройдет в течение октября 2026 года. В ноябре начнется народное голосование, а затем подведут итоги. В декабре организаторы планируют опубликовать рейтинг и наградить победителей. Победители конкурса в каждой номинации получат по 100 000 рублей на развитие бизнеса, а также памятные награды и возможность выступить спикерами на отраслевых мероприятиях.