Дмитрий Песков назвал нормальным явлением ротационные процессы в правительстве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Иван МАКЕЕВ.

…- Сегодня утром уже состоялась встреча президента с председателем правительства Мишустиным. Мишустин внес предложение по кадровым изменениям в Кабинете министров, они были поддержаны президентом…

С этой информации официальный представитель Кремля Дмитрий Песков начал свой брифинг для российских и иностранных журналистов в понедельник, 19 октября.

Затем уже, - продолжил пресс-секретарь главы государства, - премьер-министр в соответствии с Конституцией внес кандидатуры в Государственную Думу. (Новые кандидатуры обсудят в нижней палате в среду, 21 октября. - А.Г.)

Начнутся необходимые процедуры в верхней палате парламента. (В Совете Федерации. - А.Г.) Собственно, все вице-премьеры (речь о действующих. - А.Г.) будут исполнять свои обязанности и продолжать работать до выхода соответствующих кадровых Указов президента.

Вы знаете также, что по уходящим премьерам, которые за многие годы внесли большой вклад в работу правительства, премьер-министр выступил с инициативой, представил их к награждению государственными наградами. Это предложение Мишустина также было поддержано президентом Путиным.

Михаил Мишустин и Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

…- Дмитрий Сергеевич, в продолжение темы новых назначений. Почему выбор пал именно на кандидатуры Никитина и Кожемяко, почему их решили подтянуть в правительство? Я имею в виду, в Кабинет министров - на такие высокие должности вице-премьеров?

- Вы знаете, что эти кандидатуры предлагаются председателем правительства, они были поддержаны президентом, - сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Опять же, есть разъяснение моего коллеги Белякова (пресс-секретарь премьер- министра. - А.Г.) Поэтому рекомендую вам более внимательно с ним ознакомиться.

ЧТО СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ ДРУГИМ ЖУРНАЛИСТАМ

Вопрос:

…- Хотели бы, в частности, узнать о создании совмещенной должности вице-премьера и министра финансов. Чем обусловлена необходимость такого совмещения? И какие дополнительные полномочия оно предполагает?

Песков:

- …В нынешний период, конечно, необходима дополнительная координация, финансовая дисциплина… И с точки зрения вице-премьера, который по распределению полномочий курирует несколько ведомств и подразделений. Конечно, это будут расширенные полномочия у Антона Силуанова.

Вопрос:

- Возвращаясь к кадровым перестановкам в правительстве. Можете ли вы сказать, зачем они были нужны в принципе? И с чем связано усиление позиций Минфина?

Песков:

- Минфин в любой стране – это критически важное подразделение, критически важное министерство… Тем более, сейчас, вы понимаете, какой период мы проходим с нашей экономикой… И продолжение обеспечения макроэкономической стабильности, конечно, лишний раз повышает роль Министерства финансов.

Это и бюджетная дисциплина, и все остальное. Ротационные процессы в правительстве – это абсолютно нормальное явление… И председатель правительства продолжает работу и инициирует те изменения, которые он считает необходимыми для продолжения эффективной деятельности Кабинета министров. (В данном случае имеется ввиду и Окладникова, которая также будет предложена для утверждения вице-премьером. - А.Г.)

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