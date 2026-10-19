Теплый климат поспособствовал размножению хищников. Фото: Martin Prochazkacz/Shutterstock/Fotodom

С медведями по-прежнему сталкиваются люди и не только в лесах. Последний случай – в Бурятии хищник зашел в придорожное кафе, где обедал народ. Громкими криками его выгнали, но потом вызвали охотоведов: зверя пришлось пристрелить, этот уже очень опасен.

А теперь еще к медведям добавились… волки.

Нашествие волков в России: последние случаи

В регионах страны люди стали с ними сталкиваться, чаще всего на данный момент - в Ленинградской, Свердловской и Тюменской областях.

Так, целую стаю увидели местные жители в городе Арамиль на Урале, она брела вдоль частного сектора.

Волчьи стаи стали подходить ближе к людям. Фото: Bildagentur Zoonar GmbH/Shutterstock/Fotodom

В Забайкалье дошло до того, что волк пытался забраться в избушку пастуха.

Здесь тихое село Узон проснулось в полночь от жуткого воя, лая, а затем криков. Оказалось, во дворе местного мужичка, Михаила Афанасьева, залились собаки – сторожа, за ними взвыли бродячие псы по округе. Тот вышел на крыльцо посмотреть, что происходит, зажег на веранде лампу. И увидел стоящего перед ним зверя. Не успел глазом моргнуть, тот спружинил и кинулся.

Как реально развивались события, сказать сложно. Да и сам Михаил мгновенную схватку в деталях не помнит.

Но в ту же ночь прибежавшим односельчанам, и наутро остальным, Михаил показывал окровавленную руку, рассказывая:

- Я ему ладонь вот так в пасть подставил!

Надо сказать, что на крыльцо он вышел, прихватив на всякий случай охотничий нож, который принадлежал отцу. Им и отбился от волчары, рискнувшего прийти прямо к человеческому дому.

Волк рискнул подойти прямо к дому человека. Фото: AB Photographie/Shutterstock/Fotodom

В кубанском хуторе Веселом за неделю хищники загрызли двух телят. За пропитанием пришли из степи, они живут там давно.

- Скорее всего, у них не заладилось с охотой. Такое часто бывает, и тогда волки ищут легкую добычу, - прокомментировал этот случай биолог, член регионального экологического совета Вениамин Голубитченко.

А под Гатчиной местная жительница увидела зверя, когда выгуливала собаку. Благо – издалека (что это волк, сомнений не было), но тот смотрел пристально, принюхивался, явно собирался не отступать, а нападать. Хозяйка схватила пса на руки, бросилась к дому. Успела…

КОНКРЕТНО

На федеральном уровне охота на волков разрешена с 1 августа по 31 марта. Но каждый регион вправе самостоятельно варьировать даты. К тому же на местах могут вводить вводить дополнительные меры борьбы с хищниками, если угроза нападения волков становится реальной. Будут ли таковые, сейчас зависит от дальнейшего развития событий.

КОМПЕТЕНТНО

Погода благоприятствует размножению

Кандидат биологических наук, зоолог Александр Кузовенко:

- Участившиеся выходы волков могут быть связаны не с ухудшением условий жизни, например, голодом, а, наоборот, с улучшением. Ведь не столько меняется поведение, сколько растет численность, значит, установилась благополучная среда обитания и размножения. Третий теплый год подряд - весна начинается на неделю-две раньше, чем предыдущие. Осень - ждем, когда настанут холода. Зимы менее снежные, более теплые. В таких условиях хищникам более комфортно.

В России установилась благополучная среда обитания и размножения волков. Фото: Holly Kuchera/Shutterstock/Fotodom

ВОПРОС РЕБРОМ

Защитит ли собака?

В недавней истории про рыбака Владимира Одуло из Владивостока, который отбился от медведя удочкой, пес сыграл свою роль. Почуяв хищника издалека, дворняжка Дуся не бросилась прочь, поджав хвост. А громко залаяла, предупредив хозяина. Тот успел хоть сколько-нибудь сориентироваться. Таких случаев, когда собаки лаяли, и даже бросались на хищника, немало.

- Пес, крупный по размеру, и если еще громко лает, может заставить даже медведя отступить, - рассказал на радио «Комсомольская правда» популяризатор науки, зоолог Илья Гомыранов. – Или переключить на себя его внимание, отвести от хозяина.

Волка, как любого дикого зверя, также отпугивают громкие звуки, яркий свет, большое количество людей. В таких места они стараются не объявляться. Выходят обычно в вечернее или ночное время, когда тихо и никого нет, они в этот момент чувствуют себя безопасно. Поэтому, если вы ведете себя шумно, у вас активный, большой населенный пункт, то, конечно, вероятность встретить волка там гораздо меньше. Еще, если рядом с вами находится большая лесная территория, то вероятность того, что волк выйдет к населенному пункту сильно меньше. А вот если там идет вырубка, какие-то работы, то, конечно, животное будет чаще оказываться около человека.