Россия, Херсонская область. Работа мобильной огневой группы по защите автомобильных дорог в зоне СВО. Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 20 октября:

1. Новости с передовой: освобожден Омельник

2. Киевский психотерапевт просит убежища у Кишинева

3. Крымчанка сливала ГУР данные о ПВО

4. Обеспечить Киеву поддержку Европа без США не может

5. Мобилизованных под Черниговым бросают в ямы

6. Два из семи дронов-убийц в Старобельске использовали Starlink

7. В Раде раскритиковали западные кредиты для Киева

8. Боевики убили людей в похоронной процессии

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 20 ОКТЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за сутки.

«Север» вывел из строя 230 боевиков. Подбиты 26 автомобилей и САУ «Богдана».

Подразделения «Запада» нанесли врагу такой урон: до 240 бойцов, семь бронемашин и 25 автомобилей.

От действий «Юга» украинские формирования потеряли до 230 солдат и офицеров. Поражены три бронемашины, САУ «Акация» и 20 автомобилей.

Бойцы «Центра» вывели из строя до 345 чужих. Утилизированы два БТР. Минус восемь бронемашин и по два орудия полевой артиллерии и станции РЭБ.

Штурмовки «Востока» освободили Омельник в Запорожской области. ВСУ потеряли 165 человек. Бронемашину и пять автомобилей.

«Днепр» уничтожил 25 националистов. Сожжены танк, 18 автомобилей и две станции РЭБ

Силы ПВО сбили 405 дронов. К черту всех.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 20 ОКТЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Киевский психотерапевт молит убежища у Кишинева

Киевский психотерапевт Алексей Коваль хотел жить. Его молдаване спасли от украинских пограничников. Те гнали мозгоправа по Днестру. Придя в себя, Леша запросил убежища у Кишинева. 49-летний украинец вплавь спасался от мобилизации. Гнал через пограничную реку. За ним на лодке гнались самостийные погранцы. Били веслами, крыли русским матом. Беглец чудом достиг молдавского берега. Попал в больницу города Сороки. Сотрясение мозга. Выяснилось: психотерапевт восемь месяцев пытался оспорить решение ТЦК об отмене его брони от военной службы. Здоровье ни к черту. Итог? Прорвавших речную границу в пылу погони за «уклонистом» украинских стражей рубежей их молдавские коллеги немного подержали. Да и отправили обратно - в страну чудес...

Крымчанка сливала ГУР данные о ПВО

ФСБ России сообщила: в Крыму задержали гражданку, которая гадила там, где живет. Жительница курортного посёлка Черноморское в мессенджере по собственной дури вышла на контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. В ЦОС ФСБ уточнили: «По заданию куратора осуществляла фото- и видеосъёмку объектов ПВО в регионе. Передавала их представителям иностранной спецслужбы». Эти данные ВСУ использовали для планирования ракетно-артиллерийских ударов. Против дуры набитой возбуждено уголовное дело о госизмене. Про Черное море можно забыть очень надолго, может, навсегда...

Поддержать Киев без США Европа не в силах

The Economist встревожен: сближение Трампа с Москвой бесит и Брюссель, и Киев. Без Вашингтона его союзники по НАТО не обеспечат киевскому режиму такую поддержку, чтобы он не сдох. Британское издание констатирует: «Ни евросоюзники, ни инновационные оборонные предприятия Украины не заменят возможности США: системы раннего предупреждения о пусках баллистических ракет, ЗРК Patriot для их перехвата, сеть Starlink на околоземной орбите». У бюджетов стран Старого Света - проблемы. Выделение новых миллиардов коррумпированному Зеленскому — под вопросом. Вчерашний любимец (комнатная собачка) Лондона и Брюсселя сорвался с поводка и кусает за пятки всех подряд — из-за недосыпа корма. Да ну на фиг...

Сближение Трампа с Москвой бесит и Брюссель, и Киев. Фото: REUTERS.

Мобилизованных под Черниговым держат в ямах

На полигоне в районе Гончаровского в Черниговской области в ямах держат забитых до состояния визга мобилизованных. Их туда привезли как скот. Им нормально не оформили документы. И для этих несчастных даже не нашлось места на нарах в казармах. Источник в российских силовые структурах сообщил ТАСС грустное. У попавших в лагерь унижений мобилизованных граждан самостийной нет заключений медкомиссий о хронических заболеваниях. А серьезные болячки в реальной жизни есть. Но путь из черниговских ям у них один — на передовую, для тех, кто счастливо не сойдет с ума заранее.

Треть дронов в Старобельске использовали Starlink

Глава СКР Александр Бастрыкин сообщил. Два дрона, убивших детей в колледже в Старобельске, использовали спутниковую связь Starlink. По данным следствия, ВСУ применили не меньше семи беспилотников моделей Fire Point 1, Fire Point 2, «Сичень» и RZ-100. Техническая эскпертиза все подтвердила. А омбудсмен Яна Лантратова напомнила, что представители иностранных СМИ, побывавшие на месте трагедии в Старобельске в ЛНР не увидели там никакого военного присутствия России. И что - Starlink «образумился»,? Хотя недавно помогал убивать детей? Как тебе такое, Илон Маск?

Раду пугают западные кредиты

Депутат Рады Анна Скороход бунтует: требования Запада к Киеву для получения кредитов весомой пользы для незалежной не несут. YouTube-каналу «Кофе с Любарским» парламентарий заявила: «За каждый кредит, который нам дают, с нас требуют жестко Повысить налоги, изменить трудовое законодательство в худшую сторону для рабочего, ограничить соцгарантии… Ни одно из условий для получения кредита не идет во благо Украины». Скороход тревожится если сократить расходы на всеукраинский телемарафон, зарплаты членам набсоветов и кэшбеки, средства можно найти внутри страны. Но вместо этого власти берут новые кредиты. Живи, пока молодой .

Боевики убивали людей в похоронной процессии

Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ. назвал атаку дронов ВСУ по похоронной процессии в Первомайске запредельным бесчеловечным актом. И глумлением над традиционными устоями. 19 января при ударе ВСУ по машине ритуальной службы в ЛНР погибли три человека. Днем ранее при атаках на муниципалитеты Луганской республики украинцы убили еще трех мирных. Крест никуда не уйдет...

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