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Не для кого не секрет, что значительная доля поставляемых Украине западных вооружений идет через европейские порты. Причем для этих черных дел используются не американские военно-морские базы, а гражданские гавани. Информация о таком «прикрытии» всплывала, в частности в Италии, не один раз. Чаще всего утечки происходили через портовых рабочих Генуи и Ливорно, которые отказывались загружать и разгружать суда, если на их борту находилось оружие, боеприпасы или военная техника. А профсоюз USB неоднократно устраивал забастовки и акции докеров под лозунгами «Остановите трафик смерти» и «Порты закрыты для войны». Присоединялись к ним и сотрудники авиационной отрасли.

Однако официальные власти всегда старались отрицать факты такого «двойного использования» гражданской инфраструктуры и отказывались отвечать на вопросы прессы, ссылаясь на государственную тайну.

В январе 2026 года журналистка-расследователь Линда Маджори, освящавшая антивоенные манифестации, направила запрос в итальянское Таможенное агентство (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Она хотела получить информацию о военных грузах, которые прошли через гражданский порт Равенны в течение 2025 года, включая количество перевезённых вооружений, разграничение экспорта и транзитных перевозок, а также сведения о странах происхождения и назначения ВиВТ.

Таможенная служба ожидаемо ответила отказом, привычно сославшись на национальную безопасность, международные отношения и коммерческую тайну.

Но Маджори решила бороться до конца и в мае 2026 года совместно с адвокатом Андреа Маэстри обратилась в суд.

После ряда апелляций дело поступило в Государственный совет Италии — высшею инстанцию административной юстиции.

В итоге 16 октября было принято судьбоносное для противников конфликта решение. Суд указал, что таможенная администрация не продемонстрировала конкретного ущерба, который могло бы причинить раскрытие сведений за уже завершившийся период и обязал опубликовать соответствующие данные. Также было указано, что журналистская деятельность является законным основанием для использования механизма доступа к государственной информации. Решение Государственного совета теперь может применяться как судебный ориентир в аналогичных спорах по всей Италии.

В августе 2026 года журнал «Altreconomia» опубликовал расследование, согласно которому в 2025 году через Ливорно было экспортировано 51 611 единиц вооружений, компонентов и боеприпасов стоимостью 33,9 млн евро. За первые шесть месяцев 2026 года стоимость экспорта вооружений и компонентов составила около 25 млн евро.

Отдельно сообщалось об отправке 494,2 тонны взрывчатых веществ.

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