Лось на капоте: Опасность столкновения с животными на дороге

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

С точки зрения закона любое столкновение с животным - это дорожно- транспортное происшествие. Животное признается имуществом: дикие звери принадлежат государству (в лице охотничьих хозяйств), домашние - конкретным владельцам. Вина в автоавариях чаще всего ложится на водителя. Согласно Гражданскому кодексу (ст. 1079), автомобиль - источник повышенной опасности. Если не доказать, что столкновение произошло из- за непреодолимой силы или умысла третьего лица (например, хозяин намеренно выгнал корову под колеса) - придется возмещать ущерб.

Ответственность несут и владельцы скота. Пункт 25.6 ПДД запрещает оставлять животных на дороге без присмотра. Если водитель собьет лошадь или корову, жующих траву в темное время суток на не ограждённой автотрассе, платить за ремонт автомобиля будет хозяин скота.

Цена вопроса

Размер возмещения за диких животных регламентирован Приказом Минприроды РФ № 948. Это компенсация ущерба государству, которую чаще всего выплачивает страховая компания по полису ОСАГО.

С января по сентябрь на российских дорогах зафиксировано 569 ДТП с наездом на животных, на 9,7% меньше, чем за те же 9 месяцев прошлого года. Погиб 81 человек (снижение на 10%).

Госавтоинспекция рекомендует водителям запомнить несколько правил. Во-первых, - следить за дорожными знаками «Перегон скота» и «Дикие животные». Они размещаются там, где зафиксированы частые выходы животных на проезжую часть, у лесных массивов, заповедников, охотничьих угодий, пастбищ. Знаки могут дублироваться с табличкой с протяженностью опасного участка. В зоне их действия водитель обязан выбрать скорость, обеспечивающую возможность остановки при внезапном появлении зверя.

Во-вторых - на пустых загородных трассах ночью используйте дальний свет, чтобы видеть обочину - свет фар отражается в глазах животных (эффект «светящихся глаз») - вы заметите их на значительном расстоянии.

Официально

«Если видите, что в темное время суток у дороги стоит животное, переключитесь с дальнего на ближний свет, чтобы не ослепить его, коротко посигнальте. Не делайте резких маневров. Если столкновение неизбежно, нажмите на тормоз - попытка объехать животное по встречной полосе может привести к тому, что автомобиль вылетит с проезжей части, или произойдет столкновение с другим транспортным средством», - отмечает замначальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России Антон Белан.

Если ДТП произошло, действовать необходимо, как при обычном ДТП. Сначала - остановиться (уезжать с места столкновения запрещено - за оставление места ДТП по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ предусмотрено лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток). После - включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки: 15 метров в городе, 30 - на трассе; вызвать службы (звоните 112, сообщите о пострадавших людях, сбитом животном - прибывший экипаж ДПС оформит документы, а если животное дикое, данные будут передан в Минприроды для взыскания ущерба).

Важный совет - фиксируйте все: снимите на видео или фото место аварии, повреждения автомобиля, дорожные знаки и само животное - это поможет доказать вашу невиновность, если скот оказался на дороге из-за отсутствия забора или надзора. И главное - не трогайте зверя. Раненый лось или кабан смертельно опасны, кроме того, дикие животные могут быть переносчиками бешенства.

Материал создан в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».