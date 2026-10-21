Джорджа Мелони объявила войну чайкам и голубям

В преддверии намеченных на эту субботу массовых манифестаций, Джорджа Мелони затеяла борьбу не с инфляцией и ценами на топливо, а с голубями и чайками. Фото: REUTERS.

На фоне нарастающих протестов населения и дефицита поставок продовольствия в крупные города из-за забастовок водителей фур, премьер-министр Италии решила заняться действительно важным делом.

В преддверии намеченных на эту субботу массовых манифестаций, Джорджа Мелони затеяла борьбу не с инфляцией и ценами на топливо, а с голубями и чайками.

"Пернатые террористы", оккупировавшие двор дворца Киджи, якобы настолько загадили ведущую к ее кабинету парадную лестницу парламента, что по ней стало опасно ходить. В итоге глава правительства поручила своим сотрудникам радикально разобраться с крылатыми партизанами, но только так, чтобы дело не дошло до сворачивания голов, - сообщает издание "Open". В итоге будет закуплена "экологически чистая", гуманная электромагнитная система отпугивания птиц. Заказ на ее установку был передан одной из миланских фирм, которая гарантировала чистоту от помета как минимум до декабря 2027 года. Оборудование должно создать внутри двора поле, способное дезориентировать всех находящихся поблизости птиц.

Правда, у благого начинания уже нашлись критики. Специалисты указывают, что подобные установки имеют реальный радиус действия 1-2 метра и защищают только карниз или балкон, на котором они смонтированы. Никто не мешает пернатым просто переместиться на крышу здания и продолжить свое "грязное дело". Кроме того, эффективность электронного пугала против скворцов, которые в это время года слетаются в крупные города Италии, также находится под большим вопросом.