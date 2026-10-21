«Штутгарт» запретил футболистам приезжать на базу на люксовых авто: подробности

ФК «Штутгарт» запретил футболистам приезжать на базу на люксовых автомобилях. Alejandro Camacho B / Shutterstock.com / Fotodom

Немецкий футбольный клуб «Штутгарт» ввел ограничения для своих игроков: теперь на клубную парковку у офиса команды можно прибывать исключительно на служебных автомобилях марок Mercedes-Benz или Porsche. Об этом сообщило издание Bild.

Согласно данным источника, соответствующее письменное указание футболисты получили еще в октябре. Тем, кто проигнорирует требование и продолжит приезжать на территорию клуба на личных дорогостоящих машинах, грозит денежное взыскание.

Ранее ряд игроков регулярно добирался до тренировок на собственных автомобилях. По сведениям Bild, среди них были красный Ferrari, черный Rolls-Royce Cullinan стоимостью от €333,8 тыс. (около 31 млн руб. по курсу на 21 октября) и фиолетовый McLaren 750S, цена которого начинается примерно от €280 тыс. (26 млн руб.).

Компании Mercedes-Benz и Porsche владеют долями чуть более 10% каждая в компании VfB Stuttgart 1893 AG, являющейся юридическим лицом клуба. Предполагается, что руководство хочет сделать автомобили этих марок более заметными на базе, поскольку игроки на служебных машинах представляют в том числе и ключевых акционеров команды.

Ограничение на использование личного транспорта стало одной из мер, предпринятых руководством клуба после неубедительного старта сезона. При этом футболисты по-прежнему смогут пользоваться автомобилями премиальных марок — но только в рамках служебного автопарка Mercedes-Benz и Porsche.

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