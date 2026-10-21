Чиновников пытаются заставить сдать пароли от госпорталов под видом «особого режима» безопасности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В связи со взломом государственных информационных систем для чиновников вводится особый режим информационной безопасности с ограничением доступа и предоставлением идентификационных данных сотрудников в техотделы – такие сообщения появились сразу в нескольких регионах страны. Они подкреплялись сканами документов от региональных Министерств связи и рассылались в том числе по госучреждениям. Документ якобы предписывает сотрудникам госорганов срочно сдать пароли, ключи доступа и коды двухфакторной аутентификации в техотделы. Прикрываются мошенники словами о «взломе госсистем» и «особом режиме безопасности». На самом деле это грубая подделка, цель которой — получить доступ к сетям.

«Комсомольская правда» нашла множество несостыковок в документах. Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Минцифры РФ, Роскомнадзор, ФСТЭК и правоохранительные органы подчеркивают: никаких регламентов по сбору личных паролей или СМС-кодов не существует.

Министерство связи и информационных технологий Архангельской области выпустило официальное опровержение:

«В соцсетях распространяют документ, якобы предписывающий руководителям госорганизаций срочно передать в технические отделы идентификационные данные работников — логины, ключи аутентификации и коды верификации. Якобы это нужно для проверки безопасности государственных информационных систем. Распоряжение является подделкой. Аналогичный вброс был обнаружен и в Мурманской области. Цель подобных материалов — вызвать тревогу в обществе и подтолкнуть людей к необдуманным действиям, в том числе к передаче персональных данных. Просим доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные документы».

Как понять, что документ — липа? Мошенники оставили целую россыпь ошибок и нестыковок, которые можно обнаружить, если внимательно посмотреть на документ.

В шапке архангельского документа название ведомства написано с грубейшей ошибкой: «Министерство связи и информационгых технологий» (буква «Г» вместо «Н»). А в самой подписи должностного лица предлог слипся со словом: «технологийв Архангельской области». Ни один нормативный акт не выходит с такими опечатками.

В Мурманской области на поддельной бумаге стоит свежая дата — 20.10.2026, но министром цифрового развития указана Е.В. Соловьева. На самом деле этот пост занимает Ольга Степакова. На официальном сайте правительства Мурманской области подобных распоряжений нет и сообщений об особом режиме нет.

В Томской области фальшивка была сделана с ошибками, в частности она была якобы подписана Е.Ю.Дейкиным, который является начальником Департамента цифровой трансформации, но на бланке указан Роспотребнадзор, к которому он отношения не имеет. Кроме того, в документе дана ссылка на сторонний ресурс, который не может использоваться для сбора служебной информации.

Зачем мошенники используют формулировку «особый режим»? Чтобы надавить на страх чиновников перед уголовной ответственностью за взлом госсистем. Но с точки зрения закона (включая 149-ФЗ «Об информации» и 187-ФЗ «О КИИ») сбор паролей — это нонсенс. В законодательстве нет таких механизмов. Если система скомпрометирована, пароли не «собирают» у людей вручную. Их принудительно аннулируют и сбрасывают администраторы через централизованные панели управления.

Истинная цель этой рассылки — не защита, а взлом. Завладев логинами, паролями и кодами, преступники получают легальный доступ к закрытым базам данных, ведомственным порталам и госуслугам. Далее схемы стандартные: шантаж, кража конфиденциальной информации, рассылка спама от имени чиновников или внедрение вирусов-вымогателей, которые могут парализовать работу целых министерств.

На самом деле никакие «срочные приказы» из соцсетей или мессенджеров не могут быть основанием для передачи ваших личных ключей доступа. Если вы получили подобное требование — немедленно свяжитесь со своим IT-отделом по известному вам внутреннему номеру или сообщите в службу информационной безопасности ведомства.

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