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Правительство Украины всерьез озаботилось проблемами, которые создает нынешний порядок бронирования от мобилизации для пополнения ВСУ. Как заявил премьер-министр Незалежной Сергей Корецкий, новый порядок бронирования может быть принят уже в ближайшее время. И это совсем не от хорошей жизни.

- Генштаб нуждается в военных, нуждается в мобилизации. Есть объективные причины, почему. Есть раненые, которые выбывают. Есть пропавшие без вести, к сожалению. Есть, к сожалению, погибшие. Есть СЗЧ - самовольное оставление воинской части. Есть военные, которые служат уже много лет, даже после ранений, которые нуждаются, это честно и справедливо, которые нуждаются в ротации, - рассказал на днях Корецкий. — Второе - статистика. Сегодня тех, кто имеет отсрочку, больше, чем тех, кто служит. Сегодня тех, кто скрывается, существенно больше, чем тех, кто служит. Сегодня тех, кто забронирован, существенно больше, чем тех, кто служит. Статистика последних 6–8 месяцев показывает, что бронирование работников тех или иных предприятий выросло на несколько сотен тысяч человек. А самое главное, что динамика ежемесячного бронирования и/или отсрочки - это десятки тысяч каждый месяц.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Фото: Global Look Press\ZUMA Press Wire\Danylo Antoniuk

По полуофициальным прикидкам, на Украине никто не озвучивает официальных цифр, поскольку их просто нет, а если и есть, то это и военная, и государственная тайна самой высокой степени секретности, на Украине сейчас более миллиона дезертиров и ушедших в самоволку (которая через некоторое время превращается в то же самое дезертирство), свыше 1 миллиона 400 тысяч человек имеют бронь от мобилизации. А Генштаб ВСУ требует пополнения в 300 тысяч человек только до конца этого года, для чего планирует добиться сокращения числа забронированных на 250–300 тысяч человек.

- Статистика показывает: сегодня тех, кто имеет отсрочку, кто скрывается, кто забронирован, значительно больше, чем тех, кто служит, - сокрушается премьер и выдает такой прогноз, от которого и у него самого, и у «просрочки» опускаются не только руки, а и все остальное. - Также статистика последних 6–8 месяцев показывает: динамика ежемесячных бронирований и отсрочек составляет десятки тысяч в месяц. И все это растет просто с невероятной скоростью. Если такая динамика сохранится, то вскоре будут забронированы абсолютно все.

Мириться с такой тенденцией Корецкий решительно не намерен. Одним из главных решений на этом пути премьер-министр считает борьбу с фиктивными конторами и злоупотреблениями с бронью, в результате которой по итогу право бронировать на Украине оставят только за действительно критичными для страны предприятиями, для чего власти намерены прошерстить все компании по новой.

- Шаг номер один: определить, что вот это — критично, и к ним вообще никаких вопросов! Переживать стоит тем, кто создал компанию, которая производит условно два дрона в год, но забронировала у себя в штате сотни людей. Нужно минимизировать эти злоупотребления. Именно это и является единственным вопросом, и я очень надеюсь, что за эту неделю мы все доработаем, - пообещал Корецкий. - Мы будем делать акцент на обороноспособности. Может ли быть экономическое бронирование? Скорее всего, может, но заработная плата, размер и отсутствие налоговой задолженности — не совсем то же самое, что «критически важное предприятие».

То есть так называемое «экономическое бронирование» все равно останется, только его цена существенно повысится. Равно как вырастут и стоимость покупки «брони» в обход украинских законов, и «откупные», выплачиваемые ТЦКшникам.

Правда, вряд ли кто, кроме Корецкого, верит в успех данного предприятия.

- Ладно, мы проводим аудит этих предприятий, выявляем злоупотребления, директора увольняют этих людей, а потом эти люди уклоняются от службы. То есть было плюс-минус 200–300 тысяч призывников и где-то 1,3–1,5 миллиона уклонистов, и их в результате просто станет больше на 20%, — достаточно аргументированно считает депутат Верховной рады Руслан Горбенко (фракция «Слуга народа»). - И каков результат? В экономике по налогам – «минус». До ТЦК больше людей не дошло. Если мы не изменим подход к ответственности уклонистов и СЗЧ, то в ряды ВСУ попадут максимум 5–10% из тех, кто будет разбронирован.

Надо понимать правильно. «Слуга» не против перехода на новый порядок бронирования, он просто требует одновременно усилить ответственность за «ухилянтство», а не то вся оставшаяся Украины кинется в бега. И рано или поздно, но «просрочка» Зеленский, продолжая войну, доведет страну именно до такого состояния. Впрочем, страной к тому моменту она перестанет быть окончательно.

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