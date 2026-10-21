Браку Петросяна и Брухуновой предсказали скорый крах как у Дибровых

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: соцсети.

Татьяна Брухунова вновь отправилась в путешествие: 37-летняя супруга комика улетела в другую страну без своего 81-летнего мужа и малолетних детей.

В соцсетях Татьяна опубликовала видео, снятое в коридоре, ведущем к самолету.

«В этом коридоре у меня не болит голова, нет тревожности, - подписала видео супруга Петросяна. - Друзья! Кто первым угадает куда я лечу - привезу подарок из путешествия. Жду ваших комментариев.

Позже выяснилось, что Татьяна улетела в Узбекистан – она приземлилась в Самарканде.

В последнее время Брухунова все чаще уезжает в путешествия, оставляя дома мужа и детей. Десять дней назад супруга артиста вернулась из поездки по Марокко, и вот теперь отправилась в новый вояж.

В сентябре Татьяна плавала вместе с речным круизом (опять без супруга) и любовалась на Кижи. В перерыве между российской глубинкой и марокканскими пейзажами Татьяна собиралась слетать с подружками на Миланскую неделю моды. Но ей не дали визу в Италию, и негодующая Брухунова осталась дома.

Обычно Татьяна путешествует вместе с приятельницами – у нее сложилась теплая компания единомышленниц, с которыми она летает по разным уголкам планеты. В сети Петросяна и Брухунову все чаще сравнивают с Дибровыми. Как известно, перед тем, как объявить о разводе с телеведущим, Полина Диброва почти все время моталась по миру вместе с основанным ею женским клубом. Супруга шоумена объясняла, что таким образом она пытается скопить финансовую подушку безопасности и не зависеть от мужа. Однако, как позже выяснилось, Полине просто были нужны предлоги, чтобы почаще уезжать от Диброва и проводить время со своим возлюбленным Романом Товстиком. Вскоре брак Дибровых рухнул, и Полина ушла от шоумена.

Судя по всему, Татьяне Брухуновой тоже скучно сидеть дома с возрастным мужем и заниматься детьми. Поэтому она старается как можно чаще уезжать от супруга, признаваясь, что в поездках ее никто не нервирует и у нее «не болит голова». Пользователи Сети предрекают браку Петросяна скорый крах и советуют внимательнее приглядывать за молодой женой.

В соцсетях Татьяна то и дело делится мудростями о своей семейной жизни. Как-то она высказалась о плюсах брака с пожилым и состоятельным мужчиной.

«Слава Богу, я вышла замуж за взрослого мужчину, который не контролирует меня и дает возможность радоваться каждому дню», - сообщила Брухунова подписчикам, упрекнувшим ее в том, что она вновь отправилась в путешествие без мужа - тогда она ездила в Стамбул.

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