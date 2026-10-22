Как выглядит правнучка Михаила Горбачева: Александра отметила 18-летие

Правнучке Михаила Горбачева исполнилось 18 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

У Михаила Горбачева и его супруги Раисы Максимовны родился один ребенок. Дочь Ирина была дважды замужем, растила дочерей Ксению и Анастасию. Правнуки президента СССР Александра и Никита с рождения живут в Европе.

Правнучка Михаила Горбачева на днях отметила 18-летие. В честь совершеннолетия Александры Пырченковой ее мама Ксения Вирганская поделилась редкими семейными фотографиями, на которых показала, как изменилась дочь. "С днем рождения, моя маленькая, но уже очень взрослая, мудрая и самая красивая на свете булочка", - написала Ксения.

Александра с рождения живет в Германии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Александра родилась в 2008 году в Германии. Сейчас девушка учится в школе.

Александра родилась во втором браке ее мамы Ксении Вирганской Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Иногда она делится публикациями. Один из роликов посвятила своему знаменитому прадеду Михаилу Горбачеву.

"Оцениваю вещи, которые сделал мой прадедушка: способствовал падению Берлинской стены, остановил холодную войну и помог распаду СССР. Очень классно, спасибо!" - с гордостью перечислила она события, с которыми связано имя ее предка.

Саша с подружкой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Отметим, мать Александры - старшая внучка Михаила и Раисы Горбачевых. Она родилась в семье их единственной дочери Ирины. В молодости Ксения Вирганская училась в МГИМО, где познакомилась со своим первым мужем Кириллом Солодом. Их брак продлился около года.

Вторым супругом стал Дмитрий Пырченков. В Германию Ксения участвует в работе проектов Фонда Горбачева.

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