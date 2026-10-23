Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Фото: Ovchinnikova Irina/Shutterstock/Fotodom

Традиционное гадание на ключевой ставке. Седьмое уже в этом году. Что сделал ЦБ на этот раз? Удивил или наоборот – оправдал ожидания рынка? Строить прогнозы эксперты начали за пару недель до заседания. И чем оно было ближе, тем больше аналитиков считали, что ЦБ сохранит «ключ» на том же уровне – 14% годовых. Так и произошло. С чем это связано? Почему ЦБ делает то, что делает? А именно – продолжает держать ключевую ставку на довольно высоком уровне.

ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ОЖИДАНИЯ

В ЦБ традиционно обращают внимание на кучу разных факторов. Два главных – это годовая инфляция и инфляционные ожидания. Первый показатель – это фактический рост цен за предыдущие 12 месяцев. И тут тенденция негативная. В январе годовая инфляция была 6%. И были ожидания, что к концу года она опустится в район от 4 до 5%. А вместе с ней опустится и ключевая ставка – хотя бы до 12% годовых. Но не случилось. Годовая инфляция, во многом из-за подорожания топлива, ускорилась до 7,15% (см. графику). Снижать ставку в таких условиях – это не в стиле ЦБ.

Второй показатель – инфляционные ожидания населения. Какой они видят рост цен в ближайшие 12 месяцев. Тут ситуация двоякая. С одной стороны, в начале года эти ожидания были выше (см. графику), потом активно снижались до середины года. Во второй половине снова пошли в рост. В октябре значительно снизились. Но все равно остаются довольно высокими.

Конечно, среди тех, кого опрашивают социологи, нет профессиональных биржевых аналитиков, но этот опрос тем и хорош. Люди отвечают так, как думают. И если они ожидают, что инфляция будет расти высокими темпами, а ставки по вкладам не будут компенсировать этот рост, значит они будут с бОльшей вероятностью тратить накопления или даже залезать в кредиты.

Годовая инфляция, во многом из-за подорожания топлива, ускорилась до 7,15%. Фото: Andrey Mihaylov/Shutterstock/Fotodom

Уровень инфляции в России и прогнозы

Инфляция в России (% годовых)

С начала года 6,15%

За последние 12 месяцев 7,15%

Наблюдаемая* 14,5%

Ожидания** 13,2%

* Людей спрашивают, на сколько, по их мнению, выросли цены за прошедший с момента опроса год.

** Людей спрашивают, на сколько, по их мнению, цены вырастут в ближайшие 12 месяцев.

По данным ЦБ, Росстата и ИНФОМ на середину октября 2026 года.

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ЦБ: ПОЧЕМУ ТАК ЖЕСТКО?

Профессиональные аналитики уже досконально изучили, как именно в ЦБ принимают решения. Поэтому мало кто из инвестиционных экспертов дает залихватские прогнозы. Все думают плюс-минус в одном ключе. Вот и на этот раз все были едины во мнении, что вряд ли Центробанк что-то изменит. Логичнее всего было предположить, что сохранится статус-кво.

А вот люди, далекие от денежно-кредитной политики и внутренней кухни ЦБ, любят рассуждать в духе – хватит душить экономику! Ведь с такой ставкой ни один бизнес выжить не может. Не буду сейчас вникать в эту дискуссию. В ней можно погрязнуть надолго. Потому что у одних компаний из-за высоких кредитных ставок проблемы. А у других, у которых нет долгов, - радость, потому что их конкуренты вот-вот обанкротятся и освободят нишу для них.

В долгосрочной перспективе, конечно, нам нужна более низкая ключевая ставка. Но не в то время, когда инфляция высокая и даже начала разгоняться. Недавний опыт Турции, Аргентины и даже соседнего Казахстана показывает, как легко упустить ситуацию из-под контроля. В Турции, к примеру, после их экспериментов со ставкой инфляция вот уже несколько лет не может опуститься ниже 30%. Ну и кредиты для бизнеса там стоят под 50 – 60% годовых. Не хотелось бы такого же для нашей экономики…

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет со вкладами и кредитами?

Особых изменений не произойдет. В начале года многие считали, что ключевая ставка будет опускаться вплоть до декабря. Вопрос был лишь в темпах этого снижения. Поэтому многие банки заранее понижали ставки по всем продуктам: вкладам и кредитам. Даже рыночная ипотека прилично дешевела.

Сейчас динамика практически нулевая – как по накоплениям, так и по заимствованиям. Наоборот, банки за последний месяц даже немного подняли ставки по всем финансовым инструментам, включая ипотеку. Незначительно, но все равно. Это было приятно для вкладчиков, но не очень – для потенциальных заемщиков.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ

Это предпоследнее заседание совета директоров ЦБ в этом году. Последнее состоится 18 декабря. Но большинство аналитиков все же считают, что пауза в снижении ставки может затянуться. На то есть несколько причин.

Сейчас динамика практически нулевая – как по накоплениям, так и по заимствованиям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Во-первых, превышение расходов бюджета за 2026 год над плановыми. А превышение у нас серьезное. То есть, занимать властям приходится все больше. Во-вторых, новые условия налогообложения и повышение тарифов ЖКХ. Все эти факторы играют на рост инфляции. А именно с ней ЦБ и борется высокой ключевой ставкой.

Тем не менее некоторые эксперты считают, что Центробанк может сделать новогодний подарок экономике. И снизить ставку в декабре хотя бы на четверть процентного пункта. Это, конечно, будет очень символическим подарком. Но хотя бы таким. Главное – всем нам вести себя хорошо (то есть, не разгонять инфляцию своим излишним потреблением), чтобы Дед Мороз это наконец заметил.

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