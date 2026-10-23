Кризис в Volvo Cars углубляется: компания сократит еще тысячи сотрудников

Волько ждут еще соращения. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Шведский автопроизводитель Volvo Cars, штаб-квартира которого расположена в Гетеборге, представил новую программу сокращения расходов. Компания намерена упразднить около 2,5 тыс. рабочих мест по всему миру, причем примерно 2 тыс. сокращений придется на Швецию. Об этом говорится в пресс-релизе производителя.

План предусматривает несколько способов оптимизации штата: расторжение договоров с консультантами, увольнение сотрудников и предоставление целевых компенсационных выплат работникам, покидающим компанию.

Это уже вторая масштабная программа экономии, объявленная Volvo Cars за сравнительно короткий период. В 2025 году автопроизводитель также сократил около 3 тыс. рабочих мест, из которых примерно 2 тыс. приходились на Швецию.

Новое решение принято на фоне ухудшения финансовых показателей компании. Согласно отчету за третий квартал 2026 года, операционная прибыль Volvo Cars составила 5,6 млрд шведских крон, что эквивалентно примерно 564,82 млн долларов.

Выручка за отчетный период достигла 66,9 млрд крон, или около 6,75 млрд долларов. Это на 19,5 млрд крон (примерно 1,97 млрд долларов) меньше результата за третий квартал 2025 года.

В компании связали ухудшение финансовых результатов с дальнейшим изменением рыночной конъюнктуры, в частности с ситуацией в Китае и США. Эти рынки продолжают оказывать влияние на показатели автопроизводителя.

Негативная динамика отразилась и на фондовом рынке. С начала 2026 года акции Volvo Cars потеряли более половины своей стоимости на Стокгольмской фондовой бирже.

Мажоритарным акционером шведской компании является китайский автомобильный холдинг Zhejiang Geely Holding Group. На фоне снижения прибыли, сокращения выручки и очередной программы экономии Volvo Cars продолжает адаптировать свою деятельность к изменившимся условиям мирового автомобильного рынка.

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