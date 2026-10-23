Ведущая Радио «Комсомольская правда» Мария Баченина вошла в шорт-лист премии «За верность науке»

Ведущая Радио «Комсомольская правда» Мария Баченина вошла в шорт-лист XII Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Научный журналист года». Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ведущая Радио «Комсомольская правда» Мария Баченина вошла в шорт-лист XII Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Научный журналист года». Список финалистов опубликовали организаторы конкурса, который проводится Министерством науки и высшего образования России.

Баченина известна слушателям радио по научно-популярным программам «Время науки» и «Передача данных». В своих проектах она беседует с учеными, исследователями и экспертами, обсуждая последние открытия, научные достижения и технологии. Темы выпусков охватывают самые разные направления — от истории науки до современных исследований в физике, химии и других областях.

Особое внимание в программах уделяется доступному объяснению сложных процессов и явлений. Разговоры с учеными строятся в живом формате, без перегруженных специальными терминами объяснений. При этом слушатели могут знакомиться с выпусками не только в радиоэфире, но и в формате подкастов.

Работа Марии Бачениной уже получала высокую профессиональную оценку. В частности, ее программа «Передача данных» ранее стала победителем премии «За верность науке» в категории «Лучшая радиопрограмма о науке».

В нынешнем году за звание научного журналиста года также поборются главный редактор телеканала «Доктор» Эвелина Закамская с проектом «ДокТок», автор программы «Конструкторы будущего» Сергей Ломакин, рассказывающий о российских разработчиках и изобретениях, руководитель проекта «Наука Mail» Никита Шульгин и журналист издания «Наука в Сибири» Кирилл Сергеевич.

Всего на XII Всероссийскую премию «За верность науке» в 2026 году поступило свыше двух тысяч заявок из разных регионов страны. Конкурс направлен на поддержку журналистов, просветителей и создателей проектов, которые знакомят широкую аудиторию с результатами научных исследований и достижениями российских специалистов.

Премия входит в число мероприятий Десятилетия науки и технологий. Ее проводят для развития научной журналистики, повышения интереса к исследовательской деятельности и продвижения отечественных разработок.

Имя победителя в номинации «Научный журналист года» объявят 30 октября на торжественной церемонии награждения в Москве.