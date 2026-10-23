Tesla Roadster сможет летать, но что насчет ОСАГО на гиперкар? Ответ страховщика

Серийный выпуск гиперкара Tesla Roadster, оснащенного реактивными ускорителями и способного ненадолго подниматься в воздух, намечен на 2028 год. Фото: REUTERS.

Серийный выпуск гиперкара Tesla Roadster, оснащенного реактивными ускорителями и способного ненадолго подниматься в воздух, намечен на 2028 год.

Однако еще до начала производства возник вопрос о страховании необычного транспортного средства, которое совмещает функции автомобиля и летательного аппарата. О возможных сложностях для владельцев и страховых компаний 23 октября изданию «Известия» рассказал директор проектов каско «СберСтрахования» Павел Бородин.

В октябре Tesla представила три исполнения Roadster, различающиеся мощностью и техническими возможностями. Начальная версия Performance предназначена для передвижения по обычным дорогам. Модификация Thrust получит реактивные сопла, работающие на сжатом газе, и, по заявленным характеристикам, сможет разгоняться с места до 100 км/ч приблизительно за одну секунду. При этом она также останется дорожным автомобилем.

Самой необычной станет версия Rocket. Она получит одноместный салон и десять сопел, расположенных по всему кузову. Такая конструкция позволит машине на короткое время отрываться от поверхности, преодолевать препятствия по воздуху и выполнять различные трюки. При этом, согласно информации на официальной странице модели, Rocket не предназначена для использования на дорогах общего пользования.

Фото: REUTERS.

По оценке Павла Бородина, версии Performance и Thrust будут относиться к категории автомобилей. Следовательно, владельцы смогут оформлять на них ОСАГО по стандартным правилам, действующим для электромобилей. Страхование каско базовой модификации также не должно вызвать особых затруднений. В случае с Thrust страховщикам, вероятно, придется внимательнее оценивать риски.

Эксперт пояснил, что при расчете условий страхования такой версии андеррайтеры могут учитывать не только общий водительский стаж клиента, но и наличие опыта управления спортивными автомобилями. Причина заключается в чрезвычайно высокой динамике разгона: заявленные показатели от 0 до 100 км/ч находятся в диапазоне 0,8–1,2 секунды. По словам Бородина, ошибки водителей без достаточной подготовки за рулем мощных спорткаров, в том числе McLaren и Ferrari, нередко приводят к серьезным авариям, угрожающим как самим автомобилистам, так и окружающим.

С модификацией Rocket ситуация будет иной. Поскольку она не рассчитана на эксплуатацию на дорогах общего пользования, зарегистрировать ее в Госавтоинспекции не получится.

Бородин отметил, что в рамках действующих норм владельцам придется доставлять такие машины на гоночные трассы с помощью прицепов. Использовать летающий Roadster они смогут непосредственно на специальных площадках. Что касается страхования, для Rocket, по оценке представителя «СберСтрахования», можно будет рассмотреть оформление полиса на имущество либо страхование спортивного автомобиля, предназначенного для участия в соревнованиях.

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