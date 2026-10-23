"Сбегали всем классом, но учителей уважали": Россияне рассказали, как вели себя в школе

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Минпросвещения утвердило новые правила оценки дисциплины и поступков школьников. Теперь учителя будут обращать внимание на дисциплину, формат общения учеников со взрослыми и сверстниками, а также на личные качества. При этом сами россиян признались, что их поведение в школьные годы далеко не всегда было идеальным, многие любили пошалить, побаловаться, за что получали от учителей, а затем и от родителей. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН.

Так, только 39% опрошенных россиян заявили, что в детстве их поведение можно было назвать образцовым. Респонденты сообщили, что всегда хорошо вели себя на занятиях, уважительно общались с учителями и не устраивали разборок со сверстниками.

«Вела себя образцово, ибо моя мать за иное поведение меня бы просто прибила. Я и так нехило получала, если получала тройки. Поэтому мой удел был быть тихой мышью и в школе и дома, но все равно прилетало время от времени», - грустно рассказывает участница опроса.

«Можно сказать, образцовое поведение было. Но часто опаздывала на первый урок, так как далеко одной идти и собиралась всегда тоже сама с первого класса. Иногда шептались на уроках с соседями, но даже за это прилетало. Школа строгая была», - вспоминает другая.

Однако большинство россиян – 53% - признались, что в школе нередко баловались. Серьезных проступков не совершали, но могли и на занятиях похихикать, и с учителем попререкаться.

«Читала книжку под партой. Перекидывались записками с одноклассниками, иногда болтали и ржали. Было за что получать замечания. Но при этом училась хорошо. В итоге в аттестате поведение «удовлетворительное», - делится участница опроса.

«Поведение хорошее было, но могли и пошалить. Иногда хихикали на уроках, порой даже сбегали всем классом. Но учителей все уважали, даже двоечники», - вспоминает другая.

А вот 7% респондентов признались, что в школьные годы были ужасными хулиганами. И родители, и учителя все время ругались, наказывали, но им все было нипочем.

«Помню, меня учительница физики запирала в шкаф, чтобы я не паясничал и не мешал вести уроки, а мне все нипочем», - улыбается респондент.

«Тем еще хулиганом был», - качает головой другой.

Оставшийся 1% опрошенных выбрали вариант «другое».

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 2,2 тысячи человек.

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