Китайское партнерство под контролем: Минпромторг выдвинул требования автопрому

Условия для локализации. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Сотрудничество с китайскими автопроизводителями не должно приводить к утрате российской стороной контроля над совместными предприятиями, конструкторской документацией и инженерными разработками.

Такой принцип лежит в основе политики локализации отечественного автопрома, рассказал директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Григорий Цыба, сообщает «За рулем».

Одно из ключевых условий предусматривает, что доля российского собственника в совместном предприятии должна составлять как минимум 51%. Кроме того, права на конструкторскую документацию выпускаемых автомобилей необходимо закреплять за российской стороной.

Это позволит отечественным производителям самостоятельно совершенствовать конструкцию машин и заменять импортные узлы и агрегаты российскими аналогами. Речь идет в том числе о компонентах, производство которых в стране пока не удалось локализовать.

Еще одним обязательным требованием является наличие собственной инженерной базы. По словам Цыбы, она необходима для проведения исследований, разработки новых решений и создания автомобильных компонентов с последующей подготовкой к серийному производству.

При этом критерии, определяющие принадлежность автомобиля к российской продукции, ежегодно становятся строже. Как пояснил представитель Минпромторга, задача ведомства заключается в том, чтобы предприятия не ограничивались сборкой готовых машин, а последовательно развивали производство комплектующих и собственные конструкторские компетенции.

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