Новые серии «Спецов»: неизвестные эпизоды Крымской весны и Олимпиады в Сочи

На базе Центра специального назначения ФСБ России создана группа под руководством подполковника Андрея Колпакова с позывным Скат (Дмитрий Пчела), которой доверяют самые опасные миссии. В подразделение попадает молодой выпускник высшего училища ВДВ Игорь Ларионов, которому дают позывной Студент (Денис Донской). Пока спец старается влиться в новый коллектив, проблемы возникают и у Мотора (Вячеслав Пронин), и у Шамана (Вадим Бадмацыренов), и у Лома (Илья Акинтьев), да и у самого Ската тоже…

Но это вы и так знаете, если смотрели уже вышедшие эпизоды сериала «Спецы» на РЕН ТВ. А также знаете, что дела, показанные в проекте, имеют под собой реальную основу. В одной из серий, например, спецы сорвали масштабный теракт во время зимней Олимпиады в Сочи. Если вспомнить, что это было в 2014 году, несложно догадаться, что мы увидим в новых сериях.

После окончания ОИ-2014 в Россию вернулся Крым. С этого и начнется второй блок «Спецов» – всегда было интересно узнать тонкости операции «Русская весна». Ребята прибывают на полуостров по морю и тут начинаются новые приключения. В Крыму не пролилось ни одной капли крови во многом благодаря подполковнику Колпакову, которому, как и прежде, пришлось проявить свои дипломатические способности. Что заметили на самом верху и вышли к Андрею Николаевичу с особым предложением…

Пока спецы выполняют свои важные для истории и потомков задания, в городах продолжается обычная жизнь. Жена Колпакова Оля воспитывает троих детей, лечит их, водит на фигурное катания и делает уроки. А вот Шамана вообще подозревают в преступлении. Как можно догадаться, все это происки врагов. Верхушка которых уходит далеко за пределы нашей страны.

Отдельно порадовала линия майора Марины Синицыной, она же Синица (Евгения Шахнович). Давно слежу за карьерой этой интересной актрисы и знаю, что к роли майора оперативного управления она готовилась особенно тщательно – и физически, и морально. Получится ли у Барса (Марк Овчинников) построить отношения с Синицей? Тоже увидим в новых сериях.

Фотоматериалы предоставлены Рен ТВ