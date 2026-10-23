Обновление рекорда 2026 года: что заставило покупателей спешить с покупкой авто

Автодилеры объяснили рекордные продажи в сентябре 2026 года. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom

В сентябре 2026 года в России продали 122,8 тыс. новых легковых автомобилей. По информации агентства «Автостат», основанной на данных АО «ППК», результат оказался на 0,1% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с августом продажи увеличились на 7,4%. Таким образом, сентябрь стал самым успешным месяцем для российского авторынка с начала 2026 года.

Коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский объяснил положительную динамику несколькими факторами. По его оценке, на спрос повлияли завершение выделенных бюджетов на государственные программы поддержки авторынка и ожидаемое повышение утилизационного сбора. При этом дополнительными препятствиями для роста продаж оставались колебания валютных курсов и высокая ключевая ставка.

Директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина также отметила влияние ожиданий подорожания автомобилей. По ее мнению, покупателей активизировали сообщения о возможном повышении цен и увеличении утилизационного сбора в 2027 году. Одновременно на объемы реализации негативно воздействовали исчерпание бюджетных лимитов по льготным программам и ужесточение условий предоставления автокредитов.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов считает, что рост продаж на 7,4% относительно августа и незначительное превышение прошлогоднего результата указывают на оживление рынка. Однако говорить о начале устойчивого восстановления пока преждевременно. По его оценке, увеличение на 0,1% в годовом выражении скорее свидетельствует о стабилизации ситуации, чем о переходе к полноценному росту.

Блинов подчеркнул, что одного удачного месяца недостаточно для уверенного улучшения рыночной ситуации. Для устойчивого развития необходимо восстановление покупательной способности населения, повышение доступности автокредитов и появление более выгодных предложений для массового потребителя.

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