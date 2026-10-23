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Общество23 октября 2026 15:36

В Ульяновской области рассылают поддельные приглашения на памятный концерт

Под видом приглашения на концерт памяти погибших бойцов находятся ссылки для кражи данных
Юлия РЕУТОВА
Под видом приглашения на концерт памяти погибших бойцов находятся ссылки для кражи данных. Фото: 1st footage/Shutterstock/Fotodom

Под видом приглашения на концерт памяти погибших бойцов находятся ссылки для кражи данных. Фото: 1st footage/Shutterstock/Fotodom

В телеграм-каналах Ульяновской области появилась информация с приглашением посетить концерт в память погибших бойцов, который состоится 31 октября в правительстве региона. Утверждается, что афишу скидывают сотрудники администрации, а билеты можно скачать по специальной ссылке и скачать файл. «Комсомольская правда» выяснила, что никакого концерта на самом деле не планируется.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Центр управления регионом (ЦУР) Ульяновской области выступил с официальным предупреждением, подчеркнув, что сотрудники администрации подобных приглашений не рассылают, а мероприятие не запланировано.

«Злоумышленники рассылают родным погибших защитников фишинговые ссылки: будьте бдительны. Мошенники представляются сотрудниками администрации и приглашают посетить концерт в память погибших бойцов, который состоится якобы 31 октября. Билеты предлагают скачать по поддельной ссылке. По официальной информации, подобных концертов 31 октября в Ульяновской области не запланировано», – прокомментировали в ЦУР.

Есть и другие признаки фальшивки: в тексте намеренно отсутствуют уточнения, не указан конкретный регион или точный адрес проведения. Главная цель таких неточностей – создать у жертвы эмоциональный триггер. Используя фразы «память бойцов» или «бесплатные билеты», мошенники рассчитывают, что человек отключит критическое мышление и кликнет по вредоносной ссылке, что грозит кражей данных или денег.

Добавим, что подобные приглашения со ссылками - типичная схема с фишинговыми сайтами для кражи персональных данных. Информационная кампания не ограничивающаяся одним регионом. Точно такие же фейковые приглашения на концерты памяти героев СВО массово рассылались в Воронежской области. Там также распространяли информацию о концерте в здании областного Правительства, приглашая родных погибших получить билеты по ссылке. Правительство Воронежской области официально назвало это фейком.

В пресс-службе правительства региона отметили, что подобные рассылки появлялись и ранее. «Злоумышленники пытаются дискредитировать выстроенную в области систему поддержки участников СВО и членов их семей, а также работу исполнительных органов», – заявили власти. Цель фейков – спровоцировать недовольство и создать компрометирующий контент для вражеских ресурсов.

Чтобы защитить себя и своих близких, в ЦУРе Ульяновской области дают советы:

1. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам из неизвестных источников, даже если сообщение кажется официальным.

2. Не скачивайте файлы (например, «билеты» в формате .exe или .apk) по просьбе незнакомцев.

3. Официальные приглашения на государственные мероприятия всегда публикуются на проверенных сайтах органов власти с указанием точного времени, места и программы.

4. Если вы получили такое сообщение, немедленно заблокируйте отправителя и сообщите о мошенничестве в полицию или на портал «Госуслуги».

«Будьте внимательны, соблюдайте цифровую гигиену, предупредите родных, близких и знакомых о новой схеме мошенничества. Доверяйте только проверенным источникам информации», - предупреждают в центре управления регионом.