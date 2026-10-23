В Ульяновской области рассылают поддельные приглашения на памятный концерт

Под видом приглашения на концерт памяти погибших бойцов находятся ссылки для кражи данных. Фото: 1st footage/Shutterstock/Fotodom

В телеграм-каналах Ульяновской области появилась информация с приглашением посетить концерт в память погибших бойцов, который состоится 31 октября в правительстве региона. Утверждается, что афишу скидывают сотрудники администрации, а билеты можно скачать по специальной ссылке и скачать файл. «Комсомольская правда» выяснила, что никакого концерта на самом деле не планируется.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Центр управления регионом (ЦУР) Ульяновской области выступил с официальным предупреждением, подчеркнув, что сотрудники администрации подобных приглашений не рассылают, а мероприятие не запланировано.

«Злоумышленники рассылают родным погибших защитников фишинговые ссылки: будьте бдительны. Мошенники представляются сотрудниками администрации и приглашают посетить концерт в память погибших бойцов, который состоится якобы 31 октября. Билеты предлагают скачать по поддельной ссылке. По официальной информации, подобных концертов 31 октября в Ульяновской области не запланировано», – прокомментировали в ЦУР.

Есть и другие признаки фальшивки: в тексте намеренно отсутствуют уточнения, не указан конкретный регион или точный адрес проведения. Главная цель таких неточностей – создать у жертвы эмоциональный триггер. Используя фразы «память бойцов» или «бесплатные билеты», мошенники рассчитывают, что человек отключит критическое мышление и кликнет по вредоносной ссылке, что грозит кражей данных или денег.

Добавим, что подобные приглашения со ссылками - типичная схема с фишинговыми сайтами для кражи персональных данных. Информационная кампания не ограничивающаяся одним регионом. Точно такие же фейковые приглашения на концерты памяти героев СВО массово рассылались в Воронежской области. Там также распространяли информацию о концерте в здании областного Правительства, приглашая родных погибших получить билеты по ссылке. Правительство Воронежской области официально назвало это фейком.

В пресс-службе правительства региона отметили, что подобные рассылки появлялись и ранее. «Злоумышленники пытаются дискредитировать выстроенную в области систему поддержки участников СВО и членов их семей, а также работу исполнительных органов», – заявили власти. Цель фейков – спровоцировать недовольство и создать компрометирующий контент для вражеских ресурсов.

Чтобы защитить себя и своих близких, в ЦУРе Ульяновской области дают советы:

1. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам из неизвестных источников, даже если сообщение кажется официальным.

2. Не скачивайте файлы (например, «билеты» в формате .exe или .apk) по просьбе незнакомцев.

3. Официальные приглашения на государственные мероприятия всегда публикуются на проверенных сайтах органов власти с указанием точного времени, места и программы.

4. Если вы получили такое сообщение, немедленно заблокируйте отправителя и сообщите о мошенничестве в полицию или на портал «Госуслуги».

«Будьте внимательны, соблюдайте цифровую гигиену, предупредите родных, близких и знакомых о новой схеме мошенничества. Доверяйте только проверенным источникам информации», - предупреждают в центре управления регионом.