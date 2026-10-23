Песков: Роль координатора по гуммиссии в Алешках принадлежит Меланье Трамп

Первая леди США Мелания Трамп Фото: REUTERS.

…- У меня краткое заявление, но важное, - заметил официальный представитель Кремля, когда в пятницу, 23 октября, ближе к вечеру собрал российских и иностранных журналистов на срочный брифинг. - Мы приветствуем усилия первой леди США госпожи Мелании Трамп, которая внесла существенный вклад в согласование гуманитарной операции в населенном пункте Алешки Херсонской области.

В развитии договоренностей президентов Путина и Трампа при непосредственном участии госпожи Трамп была проделана большая работа уполномоченным Президента Российской Федерации по правам человека Яны Лантратовой и ее коллегой с украинской стороны. Это то, что я хотел вам сказать…

Затем пресс-секретарь главы государства сделал еще одно важное заявление…

- Вы знаете, что сейчас уже военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в том месте, чтобы обеспечить эту гуманитарную миссию, - пояснил Дмитрий Сергеевич. - Желающие люди смогут покинуть этот населенный пункт. И это, конечно, требует очень большой, сложной подготовки, в которой задействованы самые разные представители.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Но, еще раз повторяю, координирующая роль принадлежит Мелании Трамп. И об этой теме, собственно, шла речь в недавнем телефонном разговоре Путина и Трампа, мы об этом сообщали.

ДОСЛОВНО

Дмитрий Песков - «Комсомольской правде:

- Дмитрий Сергеевич, а сколько времени эта операция, о которой вы сейчас сказали, может занять – день, два, несколько часов?

- Сейчас я не буду ничего прогнозировать, но это как минимум несколько дней, конечно.

- Спасибо!

ЧТО СКАЗАЛ ПЕСКОВ ДРУГИМ СМИ

- Дмитрий Сергеевич, можно уточнить? Пошли сообщения в ряде Telegram-каналов и американских СМИ, что Трамп поручил Маску возобновить Starlink… над территорией Украины. Это значит, что договоренности не работают и они могут нас опять бомбить?

Песков:

- Послушайте, никто и не прекращал, во-первых, попытки атаковать различные цели на территории Российской Федерации.

И никакое сотрудничество по линии военных не сворачивалось. И здесь не нужно смотреть в розовых очках.

Но это не мешает согласовывать такие важные гуманитарные миссии, достигать понимания, согласовывать очень трудные детали.

И в данном случае мы предпочитаем акцентироваться именно на таких достижениях.

И мы, конечно же, признательны американской стороне – и первой леди госпоже Трамп, и самому президенту Трампу, за такое важное участие в решении гуманитарных вопросов.

Вопрос:

- Дмитрий Сергеевич, вы можете пояснить маршрут эвакуации? Это будет через российскую территорию, через украинскую территорию?

Песков:

- Я не буду сейчас вдаваться в детали. Если эта информация подлежит опубликованию, то она, скорее всего, будет распространяться нашим военным ведомством, детали этой операции.

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