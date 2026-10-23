Лантратова сообщила о договорённости провести гуманитарную миссию в Алёшках

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова. Фото: Евгений Мессман/ТАСС

При посредничестве первой леди США Мелании Трамп достигнута договорённость об организации гуманитарной миссии в Алёшках Херсонской области, сообщила российский уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

«От российской стороны вела переговоры я, от украинской — мой коллега, омбудсмен Украины Дмитрий Валерьевич Лубинец», — написала Лантратова.

По её словам, приоритетом является оказание гуманитарной помощи мирным жителям региона.

«Прежде всего важно уточнить потребности людей и организовать доставку продуктов питания, лекарственных средств, средств гигиены и всего самого необходимого», — отметила уполномоченный.

Кроме того, для граждан, которые захотят покинуть зону боевых действий, планируется обеспечить безопасный выезд. Для этого необходимо соблюдение режима тишины и создание безопасных условий для движения гуманитарного транспорта.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что российские военные введут режим тишины на Херсонском направлении с 4:00 27 октября.

«В связи с проведением гуманитарной операции в районе населённого пункта Алёшки Херсонской области Вооружёнными силами Российской Федерации прекращается огонь на Херсонском направлении и вводится “режим тишины” с 04:00 по московскому времени 27 октября 2026 года», — сказал Герасимов.

Он добавил: «Для обеспечения безопасности людей и доставки социально важных грузов будет организовано проведение инженерной разведки и обеспечение безопасного движения гуманитарной колонны в населённый пункт Алёшки Херсонской области».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва приветствует участие Мелании Трамп в организации гуманитарной операции.

«Мы приветствуем усилия первой леди США госпожи Мелании Трамп, которая внесла существенный вклад в согласование гуманитарной операции в населённом пункте Алёшки Херсонской области», — сказал Песков.

Лантратова поблагодарила Меланию Трамп и участников переговорной группы.

«Благодарю первую леди США Меланию Трамп и всех участников переговорной группы за конструктивное взаимодействие по организации гуманитарной миссии», — заявила уполномоченный.