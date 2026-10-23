Сказ про то, как окаянные дни театра-студии Всеволода Шиловского проросли квадратурой круга

Спектакль "В ожидании сердца". Всеволод Шиловский в роли Алапаева. Фото из архива Театра-студии Всеволода Шиловского

Проблемы и будни современного театра в студии «Радио КП» вместе с журналистами Алесандром Гамовым и Любовью Моисеевой обсуждают знаменитый писатель, драматург, соучредитель Театра-студии имени Всеволода Шиловского Юрий Поляков и представители театра – художественный руководитель Петр Орлов и директор, ведущая актриса театра Виктория Пархоменко.

Мы узнали о том, как создавался театр, кто такие «анчутки», какую роль на сцене сыграет соучредитель театра главред «МК» Павел Гусев, кто заменит в спектаклях Всеволода Шиловского, какую серьезную роль сыграет хохотушка Виктория Пархоменко, на какие спектакли можно прийти целым классом и многое другое.

Соучредители Театра-студии Всеволода Шиловского Юрий Поляков и Павел Гусев

Как анчуток полюбили

- Театр- студия Всеволода Шиловского появился на театральной арене столицы совсем недавно, но очень быстро нашел своего зрителя. Кстати, очень молодого.

Ю. Поляков:

- Не удивительно. Ведь театр возник из студентов, которых учил покойный Всеволод Николаевич Шиловский во ВГИКе. Он их называл - анчутки. Чертята.

- А воспитанники как его называли?

В.Пархоменко:

- Мастер. Всеволод Николаевич к каждому человеку находил индивидуальный подход, этим он и отличался. С кем-то жестко разговаривал, с другим по-отечески. Для меня лично он был и мастером, и отцом, и другом.

Ю.Поляков:

- Постепенно складывалась труппа, которая, кстати, поначалу была бездомной. Играли на учебной сцене ВГИКа, в Музее Высоцкого, в ЦДЛ. Это классический путь студии, которая постепенно становится театром.

Всеволод Николаевич, видимо, почувствовав, что ему недолго осталось, позвал меня и главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева и сказал: «Я должен быть спокоен за театр. И поэтому я прошу вас стать учредителями». Меня, как любимого автора, Павла Николаевича, как крупного журналиста и театрального человека. Мало кто знает, что Павел Николаевич в молодости играл на сцене. У них в «Московском комсомольце» даже была рубрика «Театральная рецензия», которую подписывали «Аргус». Это Аронов и Гусев. Кстати, все знают песню «Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед», но мало кто знает, что ее автор – Александр Аронов. Театральная Москва страшно боялась Аргуса, потому что они себе позволяли то, что не могла позволить ни «Советская культура», ни «Вечерняя Москва». Только, наверное, «Комсомольская правда» могла себе такое позволить.

Сцена из спектакля "Золушка". Фото из архива Театра-студии Всеволода Шиловского

- По некоторым подсчетам в столице действует более 500 разнообразных театров: государственных, частных, с помещением и бездомных. В условиях такой жесткой конкуренции у театра должна быть четкая концепция, которая определяет его лицо.

Ю.Поляков:

- Главное, чем хотел отличаться от других театральных коллективов Всеволод Шиловский - он прививал своим ученикам традиции настоящего МХАТа, того самого, в котором он, будучи совсем молодым, выходил на одну сцену с «великими стариками», а потом играл свою жизнь. Он, как последний из могикан великого художественного театра, все это передал своим последователям.

П.Орлов:

- Я был удивлен и поражен тем, насколько сохранена русская классическая театральная школа в театре Шиловского. Сегодня, к сожалению, во многих творческих коллективах все зиждется на выражении режиссера «я так вижу». В результате зритель ничего не видит. Здесь, несмотря на любую интересную форму, все сделано по классическим мхатовским канонам. И эта атмосфера невероятно поддерживается зрительным залом.

Сцена из спектакля "Не покидай меня". Фото из архива Театра-студии Всеволода Шиловского

Не оскудел прекрасными актерами русский театр

- Вообще-то очень безумно жаль ухода Шиловского, потому что значительная часть постановок театра была украшена его участием в главных ролях. Неужели они ушли из репертуара?

В.Пархоменко:

-Прошлый год после ухода Всеволода Николаевича был для нас очень тяжелым – мы носили траур. Так тяжело было остаться без наставника, кумира, опоры, исполнителя главных ролей во многих популярных спектаклях.

Ю.Поляков:

- Долгое время не шел спектакль по моей пьесе «В ожидании сердца», где Всеволод Николаевич играл главную роль Алапаева. Но вот уже состоялся первый показ в обновленном составе, где сыграл народный артист России Сергей Казаков. Он же по совместительству худрук Пензенского театра Конечно, Всеволод Николаевич незаменим, но я с удовольствием смотрел.

Это другой Алапаев, но зритель принял этот образ.

В.Пархоменко:

- Я должна сказать, почему именно этот спектакль восстановлен первым. Эта пьеса была особенной для Всеволода Николаевича. Это последний спектакль, который Всеволод Николаевич поставил при жизни в качестве режиссера. Это последний спектакль, в котором он играл как актер. И это последний спектакль, в котором он за две недели до ухода вышел на сцену.

"Дядя Ваня". Всеволод Шиловский в роли Серебрякова. Фото из архива Театра-студии Всеволода Шиловского

- Шиловский сам пьесу выбрал?

- Мы ехали на гастроли в Геленджик. Всеволод Николаевич сидел со мной в СВ и говорил: «У Юрия Михайловича (Полякова) скоро юбилей. Что будем ставить?» Я говорю: «Есть такая пьеса, он вам прислал – «В ожидании сердца». Он: « Приедем в Геленджик, чтобы у меня было уже распечатано 15 экземпляров». А мы в поезде, у нас нет связи. Я на какой-то станции звоню в департамент культуры Геленджика, слезно прошу 15 экземпляров. Вечером спектакль, а он с утра собирает труппу у себя в номере и раздает всем тексты. Он уже загорелся, роли распределил и уже примерил на себя новый образ. И ему он ужасно нравился!

- Сложно восстанавливать такой спектакль?

П.Орлов:

- Невероятно сложно, это же другая энергетика! Но я доверялся артистам. Я задавал вопрос: так, не так? Мне ребята говорили: по-другому, но смысл такой. Сергей Владимирович Казаков мой старинный друг, один из лучших артистов России, игравший у меня в течение 25 лет в разных спектаклях в пензенском театре, которым руководит. И я очень благодарен ему, что он бросил на время все свои дела, приехал, быстро ввелся, влился в коллектив, все его полюбили, он полюбил нас. Сережа будет теперь приезжать, играть в спектакле.

Ю.Поляков:

- И среди этих дел моя пьеса «Золото партии», которая идет с легкой руки Татьяны Дорониной под названием «Особняк на Рублевке». Очень трудно найти замену Шиловскому, но нашли.

П.Орлов:

- Я нашел своего старинного товарища, заслуженного артиста России Юрия Булдыгерова. Он был просто в восторге от пьесы. Он был в Рузе, в Доме актера. «У меня открыты все окна. Я хохотал так, что боялся разбудить весь дом отдыха. Я ничего смешнее просто не читал», - рассказал мне опытнейший артист.

Сцена из спектакля "Квадратура круга". Фото из архива Театра-студии Всеволода Шиловского

- Можете приоткрыть завесу – кто заменит Всеволода Николаевича в других постановках?

П.Орлов:

- В спектакле «Дядя Ваня» роль Серебрякова репетирует Павел Николаевич Гусев.

- Это какой-то эксперимент? Не боитесь рискнуть? Все-таки он не профессиональный артист.

П.Орлов:

- Нет, не боюсь. И первые репетиции показали – он прекрасен! Спрашивает у всех: «Правда, плохо? Скажите мне в лицо, что плохо, чтобы я успокоился и перестал заниматься этим делом». А все ему говорят: «Да нет, Павел Николаевич, выучите, пожалуйста, текст, и у вас все получится». И Павел Николаевич теряется, сердится, что его хвалят, но усердно работает. И мы просто не можем Павла Николаевича подвести, раз он так подставил плечо. Я думаю, что это будет интересно, это будет необычно.

- Юрий Михайлович, а вы по фактуре-то тоже ведь очень неплохо бы смотрелись на сцене.

В.Пархоменко:

- А я предлагала Юрию Михайловичу в «Особняке на Рублевке» сыграть.

Ю.Поляков:

- Вы знаете, я снялся один раз в кино в роли пьяного писателя.

- Почему пьяного?

Ю.Поляков:

- Потому что так написано в сценарии, в экранизации моего романа «Козленок в молоке». И мне этого хватило, хотя все сказали, что я очень со знанием дела изображал своего персонажа.

Хороший спектакль родится из хорошей литературы

- Какие премьеры увидим в театре?

Ю.Поляков:

- Спектакль «Квадратура круга» по давней пьесе Валентина Катаева на меня произвел впечатление. Я-то думал, что это все устарело, это все для рабфаковцев 20-х годов. Сейчас мало кто знает, что среди послереволюционных комсомольцев широко распространялась идея свободных половых отношений. Это тех времен пьеса. И вдруг я увидел эту постановку Юлии Латышевой под руководством Петра Гарриевича. Я подумал: все-таки ничего не устарело, просто надо правильно подать.

Кстати, премьера пьесы была в 1928 году во МХАТе, и художественным руководителем постановки был сам Владимир Иванович Немирович-Данченко.

Я считаю, у шиловцев получился очень неплохой спектакль. Лихо ребята играют. Очень хорошая сценография Светланы Архиповой, заслуженного художника России. Музыка композитора Николая Орловского. Все создано по всем канонам классического театра, с прекрасной декорацией, с композитором, с танцами, поставленными балетмейстером Витой Каримовой.

Знаменитый писатель, драматург, соучредитель Театра-студии имени Всеволода Шиловского Юрий Поляков в студии Радио "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ.

В ближайшее время готовится к постановке пьеса Михаила Булгакова «Иван Васильевич». В этом году исполняется 135 лет Михаилу Афанасьевичу. Гайдай в свой великий фильм взял в основном комические моменты, которые были ему необходимы. Но пьеса по глубине анализа социума, тогдашних отношений, морали примерно на том же уровне, что и «Собачье сердце».

П.Орлов:

- Это будет постановочная история и с песнями, и с танцами. Правильно сказал Юрий Михайлович, мы совершенно не идем за фильмом. Как говорил Товстоногов, каждое классическое произведение поворачивается к новому времени своей новой стороной. Мы пытаемся увидеть, сегодняшний день.

В наших планах «Совдетство», инсценировка романа Полякова. Ее сделал Владимир Юрьевич Малягин.

Художественный руководитель театра Петр Орлов в студии Радио "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ.

- Мы, как зрители, неожиданно столкнулись с тем, что не можем найти спектакль, на который могли бы повести свою внучку-подростка. А здесь как раз речь идет о шестикласснике, тот самый возраст.

Ю.Поляков:

- Потому что исчезла детская и юношеская литература, которую при советской власти государство всячески поддерживало. Была система ТЮЗов, для которых специально писали пьесы известные драматурги. Но в 90-е годы ТЮЗы, за некоторым исключением, возглавили так называемые самовыраженцы, которым пофигу воспитание молодежи. Отсутствие нормальных ТЮЗов мы почувствовали, когда началась СВО. В Верхний Ларс побежали как раз те, кому не хватило хороших воспитательных текстов.

В.Пархоменко:

- У нас есть объективно замечательная постановка пьесы Дударева «Не покидай меня», на которую приходят классами: и пятым, и шестым, и седьмым. 31 октября мы с этим спектаклем едем в Пензенский драматический театр. Недавно были на Волковском фестивале в Ярославле. Туда проходит такой жесткий отбор, попасть невозможно. Марине Райкиной (известный театровед, журналист «Московского комсомольца» - авт.) спасибо за это. Этот же спектакль является участником фестивалей «Золотой витязь», «Славянский базар». Мы в Тамбове на фестивале «Виват, театр!» получили отдельную премию.

Замечательный военный спектакль, он же вошел в сто лучших спектаклей по версии всероссийской театральной премии «Золотая Маска».

Пьесу «Не покидай меня» многие ставят, но такого количества премий, как у нашего театра, я еще не видела.

Директор, ведущая актриса театра Виктория Пархоменко в студии Радио "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ.

П.Орлов:

- А после Нового года будет большая работа «Васса Железнова», по пьесе великого Горького. Мы будем делать к юбилею Виктории Пархоменко, нашей ведущей актрисы.

- А Виктория будет главную роль играть?

П.Орлов:

- Да, Виктория будет играть Вассу. Ведущая актриса и по совместительству директор нашего театра сыграет владелицу крупного пароходства.

Потом будет «Любовь и голуби», замечательная пьеса Владимира Гуркина. Тоже сильно отличается от фильма. Душевная пьеса, то, чего сегодня так не хватает, - тепла, души, любви.

И будем, наверное, заканчивать сезон «Пиковой дамой» Пушкина.

Несмотря на то, что у нас пространство не очень большое, но ничего. Один режиссер репетирует на сцене, другой - в фойе, третий - в кабинете редактора «Московского комсомольца».

Скажи мне, кто твой друг

- А что за формат - творческие встречи?

В.Пархоменко:

- В прошлом сезоне я запустила в память о мастере линию творческих вечеров его друзей. Уже выступили Андрей Ургант, Андрей Косинский, Эммануил Виторган.

И также есть авторская программа, созданная Денисом Лизиным, про Всеволода Николаевича Шиловского.

- А вот об этом можно подробнее. Знаете, ведь широкий зритель часто так мало знает об актерах!

В.Пархоменко:

- Денис готовился по книге «Две жизни». Эта композиция идет у нас один раз в год.

Я очень надеюсь, что технические сбои с интернетом никак не повлияют на процесс выхода в печать книги воспоминаний о Всеволоде Николаевиче, куда вошли эссе и Юрия Михайловича, и Павла Гусева, и Александры Захаровой, и Давида Винера, и Эммануила Виторгана, и Андрея Соколова, и Ольги Кабо, и учеников Всеволода Николаевича.

Юрий Поляков, Виктория Пархоменко и Александр Гамов в студии Радио "КП" Фото: Иван МАКЕЕВ.

Ю.Поляков:

- Самое интересное – видеоряд перевоплощений Шиловского. Он был актером, который мог сыграть кого угодно, от бомжа до сиятельного князя.

Имя Шиловского в заглавии театра и увековечило его, и делает театр во многом привлекательным для зрителя. Зритель его знает, любит, понимает и помнит.

Департамент культуры Москвы много помогает. Это же не государственный театр. Тем не менее, частичная материальная поддержка есть. Надо напомнить, что театр изначально открылся при поддержке Сергея Семеновича Собянина. Именно он помог с выделением помещения в центре Москвы.

- Хочется, чтобы этот очень интересный и самобытный театр жил, развивался, работал.