Какого урожая картофеля ждать в этом году и что будет с ценами

Уборка картофеля в Волгоградской области. Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В прошлом году урожай картошки был почти рекордным. По данным Росстата, тогда общий объем производства составил 19,5 млн тонн, что на 9,4% больше, чем в 2024 году, и это второй по величине показатель в новейшей истории России (уступает только 20,2 млн тонн в 2023 году).

В этом году цифры немного скромнее. К началу октября в России собрано 14,65 млн тонн картофеля — на 8,7% меньше, чем годом ранее (данные Росстата). Убраны 87% посевов, так что основная часть урожая уже в закромах, хотя финальный счет обычно подводят в ноябре.

ПОЧЕМУ МЕНЬШЕ?

- Из-за рекорда 2025 года цены на картофель упали, и весной аграрии урезали посевные площади до 968,2 тысяч га, - объясняет руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.

По прогнозу «АБ Центра», по итогам года промышленный сектор даст 7,5 млн тонн. Это меньше, чем в 2025-м, но больше, чем, например, в 2024 году.

В Минсельхозе тем временем объясняют, что в 2025 году было собрано 8,5 млн тонн картофеля и был перевыполнен порог Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности (100,3% при пороге 95%). В 2026-м, по оценкам министерства, параметры Доктрины тоже будут исполнены, а производство окажется на 3% выше среднего за пять лет, даже несмотря на капризы погоды в ряде регионов: на Урале залило, в Сибири присушило.

- Картофеля нам точно хватит, - уверяет Анатолий Тихонов. – Личные хозяйства дают около 9,5 млн тонн, что закрывает внутренний спрос с запасом. И Минсельхоз подтверждает: по Доктрине продовольственной безопасности нужно не меньше 95%, у нас уже 96,3%.

В 2025 году урожай картошки в РФ был почти рекордным, в этом году цифры выходят несколько скромнее. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

А ЧТО С ЦЕНАМИ?

- За сентябрь картофель подешевел на 9,2%. Но для цен очень важен вопрос хранилищ. Картофельный союз говорит об их дефиците в 2–3 млн тонн, - подчеркивает Анатолий Тихонов. - Получается, что осенью картофель продают с поля за копейки, а к весне цена снова лезет вверх. Мы в Центре международного агробизнеса продовольственной безопасности РАНХиГС говорим об этом не первый год: рынку нужна инфраструктура, а не разовые рекорды.

В мае ФАО ( Food and Agriculture Organization, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в третий раз отметила Международный день картофеля с акцентом на вклад этой культуры в продовольственную безопасность и устойчивость цепочек поставок.

- И это не случайно: ОЭСР-ФАО в прогнозе до 2035 года отмечает, что в мире торгуется лишь около 8% мирового производства корнеплодов, - продолжает эксперт. - Товар скоропортящийся и дальние перевозки невыгодны. Так что ставка на свое производство и ближние рынки (например, Казахстан) вовсе не является изоляцией, а мировым трендом. Все зависит от хранилищ. Расширят их объем, и цена останется управляемой. Не расширят – к весне 2027-го она может пойти вверх. Нужно нет только вырастить урожай, но и его сохранить.

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