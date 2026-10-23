«Быть внутри с самого начала»: Как проходят в Москве и Петербурге проходят читки «Лавра», где сыграет Юра Борисов

Фото: пресс-служба фильма «Лавр»

Интерес к экранизации современной литературы в последнее время значительно вырос. Публика уже видела, как Александр Велединский поставил «Обитель» Захара Прилепина — а на подходе еще и «Санькя». Превратили в сериал и «Библиотекаря» Михаила Елизарова, и книгу «1993» Сергея Шаргунова. Алексей Иванов тоже увидел адаптацию своих произведений не только в театре, но и на экранах: «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Общага» и «Сердце Пармы» тому подтверждение.

Не так давно Егор Кончаловский выпустил «Авиатора» Евгения Водолазкина — а теперь готовится и «Лавр», главный, как многие считают, роман автора.

Во-первых, «Лавра» в театре выпустил Эдуард Бояков — теперь главную роль травника Арсения, что путешествует во времени, играет Валерий Николаев в очередь с Дмитрием Певцовым.

Во-вторых, зрители уже практически раскупили все билеты на музыкальные читки романа («симфонический перфоманс»), которые проводят Юра Борисов, Евгений Водолазкин и Петр Дранга. Необычные литературные концерты прошли и еще пройдут в Москве (Большой театр) и Петербурге (Мариинский): цена на вход достигала 100 тысяч рублей (не у перекупщиков!) — и желающих, чтобы их поснимал на камеру сам Юра (как оператор бродил в зале), нашлось более чем много.

В-третьих, эти читки и есть подготовка — и медийный прогрев аудитории одновременно — к репетициям еще одного, кинематографического «Лавра». И до последнего момента создатели действа решались, кто же должен поставить произведение с Юрой Борисовым в главной роли. В итоге, как стало известно на днях, сошлись на кандидатуре Антона Федорова — стерлитамакского режиссера, хорошо знакомого и Юре (выпускал второй и третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», где артист показал практически все, что умеет, и на чем победоносно шествует в Голливуд и МХТ им. Чехова в костюме Гамлета).

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

— Создание средствами кино образа юродивого — человека, который «безумием мнимым безумие мира обличил», — задача столь же интересная, сколь и сложная, — уверен продюсер «Лавра» Сергей Катышев. — Если вынести за скобки «Андрея Рублева» Тарковского, эта тема в отечественном кинематографе, говоря всерьез, еще не раскрыта. Ведь юродивый — это не просто человек, который внешне нарушает общественные нормы и выходит за границы допустимого. Главное свойство юродства в другом: подвиг Христа ради юродивого состоит в том, что, несмотря на грозящие опасности, он не боится говорить правду, скрывая при этом свою добродетель под маской безумия.

Антон Федоров. Фото: Театр «Старый дом»

Федоров даже больше известен театральной публике, потому что ставил массу крутых спектаклей во многих городах страны: «Дон Кихота» в Театре наций с Тимофеем Трибунцевым в главной роли, золотомасочный «Морфий» в Псковском театре драмы им. Пушкина, «Е-ее-ее!» («Бременские музыканты») и «Котлован» во многохитовом новосибирском «Старом доме», «Вишневый сад» в Воронеже, «Мадам Бовари» в московском театре «Маска» и так далее. Все эти постановки пользуются дикой популярностью, а когда федоровские спектакли привозят в Москву (как было в начале текущей осени), аншлаги гарантированы. Теперь Антон выведет Юру, который впервые стал и продюсером проекта, в большое кино.

— Поначалу мне казалось, что к этому роману не стоит прикасаться — настолько это большая книга, — признался режиссер. — Но за страхом постепенно проявились очертания формы, способной вместить идеи и суть литературного первоисточника. Автор и продюсеры восприняли эту идею открыто и положительно, и теперь мне очень интересно, как она будет развиваться. Возможность вновь встретиться на творческом поле с Юрой Борисовым укрепила мою уверенность: в этой истории он будет не только на своем месте, но и станет важным творческим импульсом всего процесса .

Во время разбора команда пришла к тому, что хочет через фильм обратиться к экзистенциальной проблеме времени, которая «стоит перед каждым — независимо от того, чего он ждет для себя: вечности или небытия» .

— Известно, что фильм не может быть равен роману, хотя бы потому, что у него другие средства выражения, — пояснил Евгений Водолазкин. — Несмотря на это, мы хотим сохранить и язык романа, который по праву воспринимается как один из героев произведения.

Юра, в свою очередь, все еще находится в поиске героя.

Фото: пресс-служба фильма «Лавр»

— Мы с Антоном уже работали вместе, и я знаю, что он ищет героя вместе с актером, а не приходит на площадку с готовыми ответами, — вспоминает Борисов. — Для «Лавра» это особенно важно: Арсения невозможно определить одной формулой, к нему нужно идти постепенно. Мне интересно участвовать в этом поиске не только как актеру, но и как сопродюсеру: быть внутри проекта с самого начала и вместе находить язык будущего фильма .

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