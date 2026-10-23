«Быть внутри с самого начала»: Как проходят в Москве и Петербурге проходят читки «Лавра», где сыграет Юра Борисов

Интерес к экранизации современной литературы в последнее время значительно вырос. Публика уже видела, как Александр Велединский поставил «Обитель» Захара Прилепина — а на подходе еще и «Санькя». Превратили в сериал и «Библиотекаря» Михаила Елизарова, и книгу «1993» Сергея Шаргунова. Алексей Иванов тоже увидел адаптацию своих произведений не только в театре, но и на экранах: «Географ глобус пропил», «Ненастье», «Общага» и «Сердце Пармы» тому подтверждение.
Не так давно Егор Кончаловский выпустил «Авиатора» Евгения Водолазкина — а теперь готовится и «Лавр», главный, как многие считают, роман автора.
Во-первых, «Лавра» в театре выпустил Эдуард Бояков — теперь главную роль травника Арсения, что путешествует во времени, играет Валерий Николаев в очередь с Дмитрием Певцовым.
Во-вторых, зрители уже практически раскупили все билеты на музыкальные читки романа («симфонический перфоманс»), которые проводят Юра Борисов, Евгений Водолазкин и Петр Дранга. Необычные литературные концерты прошли и еще пройдут в Москве (Большой театр) и Петербурге (Мариинский): цена на вход достигала 100 тысяч рублей (не у перекупщиков!) — и желающих, чтобы их поснимал на камеру сам Юра (как оператор бродил в зале), нашлось более чем много.
В-третьих, эти читки и есть подготовка — и медийный прогрев аудитории одновременно — к репетициям еще одного, кинематографического «Лавра». И до последнего момента создатели действа решались, кто же должен поставить произведение с Юрой Борисовым в главной роли. В итоге, как стало известно на днях, сошлись на кандидатуре Антона Федорова — стерлитамакского режиссера, хорошо знакомого и Юре (выпускал второй и третий сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», где артист показал практически все, что умеет, и на чем победоносно шествует в Голливуд и МХТ им. Чехова в костюме Гамлета).
— Создание средствами кино образа юродивого — человека, который «безумием мнимым безумие мира обличил», — задача столь же интересная, сколь и сложная, — уверен продюсер «Лавра» Сергей Катышев. — Если вынести за скобки «Андрея Рублева» Тарковского, эта тема в отечественном кинематографе, говоря всерьез, еще не раскрыта. Ведь юродивый — это не просто человек, который внешне нарушает общественные нормы и выходит за границы допустимого. Главное свойство юродства в другом: подвиг Христа ради юродивого состоит в том, что, несмотря на грозящие опасности, он не боится говорить правду, скрывая при этом свою добродетель под маской безумия.
Федоров даже больше известен театральной публике, потому что ставил массу крутых спектаклей во многих городах страны: «Дон Кихота» в Театре наций с Тимофеем Трибунцевым в главной роли, золотомасочный «Морфий» в Псковском театре драмы им. Пушкина, «Е-ее-ее!» («Бременские музыканты») и «Котлован» во многохитовом новосибирском «Старом доме», «Вишневый сад» в Воронеже, «Мадам Бовари» в московском театре «Маска» и так далее. Все эти постановки пользуются дикой популярностью, а когда федоровские спектакли привозят в Москву (как было в начале текущей осени), аншлаги гарантированы. Теперь Антон выведет Юру, который впервые стал и продюсером проекта, в большое кино.
— Поначалу мне казалось, что к этому роману не стоит прикасаться — настолько это большая книга, — признался режиссер. — Но за страхом постепенно проявились очертания формы, способной вместить идеи и суть литературного первоисточника. Автор и продюсеры восприняли эту идею открыто и положительно, и теперь мне очень интересно, как она будет развиваться. Возможность вновь встретиться на творческом поле с Юрой Борисовым укрепила мою уверенность: в этой истории он будет не только на своем месте, но и станет важным творческим импульсом всего процесса .
Во время разбора команда пришла к тому, что хочет через фильм обратиться к экзистенциальной проблеме времени, которая «стоит перед каждым — независимо от того, чего он ждет для себя: вечности или небытия» .
— Известно, что фильм не может быть равен роману, хотя бы потому, что у него другие средства выражения, — пояснил Евгений Водолазкин. — Несмотря на это, мы хотим сохранить и язык романа, который по праву воспринимается как один из героев произведения.
Юра, в свою очередь, все еще находится в поиске героя.
— Мы с Антоном уже работали вместе, и я знаю, что он ищет героя вместе с актером, а не приходит на площадку с готовыми ответами, — вспоминает Борисов. — Для «Лавра» это особенно важно: Арсения невозможно определить одной формулой, к нему нужно идти постепенно. Мне интересно участвовать в этом поиске не только как актеру, но и как сопродюсеру: быть внутри проекта с самого начала и вместе находить язык будущего фильма .
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