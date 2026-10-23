Прохор Шаляпин положил глаз на маму Гарика Харламова

Прохор Шаляпин. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Гарику Харламову приготовиться: похоже, Прохор Шаляпин положил глаз на маму шоумена — 64-летнюю Наталью Харламову. Известный поклонник возрастных дам, покоривший сердце не одной состоятельной миллионерши, публично восхитился родительницей звезды «Comedy Club». Теперь пользователи Сети гадают: неужели Прохор метит на место нового отчима Гарика?

В беседе с журналистами Прохор отметил привлекательную внешность и моложавый вид мамы шоумена. Шаляпин считает, что Наталья выглядит гораздо моложе своих лет. Более того, по мнению артиста, она выглядит моложе даже 45-летнего Харламова. Певец пошутил, что во время совместной прогулки Гарика со своей родительницей прохожие вряд ли признали бы в них маму и сына.

«Она выглядит гораздо моложе Гарика. Гарик, прости, но мама у тебя выглядит моложе. И если бы мама прошлась, допустим, здесь по Арбату с Гариком, никто бы даже и не догадался. Кто не знает - подумали бы, что это новая подруга», - цитирует 42-летнего Прохора канал «Лотус Медиа».

По словам певца, Харламов может только гордиться такой мамой. Шаляпин отметил, что Наталья сочетает в себе привлекательность, чувство юмора и верность близким. Прохор признался, что счастлив дружить с такой прекрасной семьей.

Прохор говорит, что мама Гарика Наталья Харламова выглядит моложе сына. Фото: соцсети.

Недавно Наталья Харламова призналась, что мечтает снова выйти замуж. Вот только у нее никак не получается встретить достойного мужчину.

«Скажем так, мое сердце свободно, очередь из женихов не стоит. После развода со вторым мужем была одна. Дочки мои выросли, закончили школу. И я решила, что можно опять заново составить свое личное счастье. Я открыта к отношениям», - рассказала мама шоумена в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

По словам Натальи, она пыталась найти жениха на сайте знакомств и даже среди друзей сына.

«У Гарика, безусловно, есть товарищи, но у него товарищи, которые мне в дети годятся», - говорит она.

Недавно Наталья стала бабушкой во второй раз. Жена Гарика, актриса Катерина Ковальчук, родила дочку. Малышку назвали Алисой. У Гарика уже есть дочь Настя от актрисы Кристины Асмус. Для Ковальчук этот ребенок стал первенцем.

Актриса родила дочку 10 сентября в элитной подмосковной клинике «Лапино». Первой поздравить Катерину в роддом приехала мама Гарика Наталья Харламова. В соцсетях она опубликовала снимки из палаты и поделилась своими чувствами.

«Эмоции зашкаливают настолько, что слезы счастья льются из моих глаз безостановочно», - призналась свекровь.

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