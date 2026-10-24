Американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск раскрыл, почему продолжение войны выгодно не только Зеленскому Фото: REUTERS.

Сам украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский и его окружение не хотят заканчивать конфликт. Это ясно, как дважды два. Это логично следует из последних шагов и заявлений, которые делают украинская властная верхушка и сам «просроченный».

Так, премьер-министр Сергей Корецкий уже неоднократно выступал с заявлениями об ужесточении правил бронирования, что неминуемо выльется в ещё большее ожесточённую мобилизацию. Активизировались разговоры о начале женской мобилизации, причём, условно оппозиционные правящему режиму источники ужасаются тому, что решение уже принято, хоть и не озвучено, а провластные уверяют, что в таких шагах нет ничего страшного, и надо просто принять их.

А украинские чиновники намерены ужесточить репрессии за незнание «державной мовы» и использование русского языка в частном общении. Бывший языковой омбудсмен (шпрехенфюрер, как его назвали на Украине) Тарас Креминь предложил обязать украинских депутатов подтверждать знание мовы специальными сертификатами и потребовал говорить исключительно на мове от школьников не только на уроках, но на переменах, кружках и любых внеклассных занятиях. Наказывать за несоблюдение этого требования экс-шпрехенфюрер потребовал по двухэтапной схеме: сначала выносить официальное предупреждение, а затем выписывать денежный штраф. А для отслеживания предложил развернуть целый штат региональных инспекторов.

- У нас недостаточно развито представительство языковой политики во всех регионах, и поэтому нет возможности фиксировать нарушения, — заявил Креминь. - Это несёт огромную угрозу даже для тех, кто не занимается детьми, но выехал из страны.

Украинские чиновники намерены ужесточить репрессии за незнание «державной мовы» и использование русского языка в частном общении. Фото: Chekyravaa/Shutterstock/Fotodom

Понятное дело, оплачивать штат новых доносчиков должен будет бюджет. Это на пенсионеров у Киева не хватает денег, а на доносчиков гроши всегда найдутся. Вопрос, зачем делать такие шаги, если в перспективе мирное соглашение, а прекращение языковой дискриминации — одно из условий Москвы.

И сам «просроченный» главарь бандеровской клики Зеленский также заверил в последнем интервью ABC News всех, что он намерен не уступать ни пяди из находящейся пока ещё под контролем Киева территории Донбасса. Что подразумевает ни в коем случае не окончание, а только лишь продолжение боевых действий и их затягивание до какого-то бесконечного времени. Его последнее заявление, что «Украине нужен сильный президент», только подтверждает реальный курс Киева на продолжение конфликта и ужесточение мобилизации. Дорога к миру лежит совсем в другой плоскости.

Безусловно, у «просрочки» есть свой интерес: пока он во главе Украины, его не возьмут за задницу, не будут судить, не посадят в тюрьму и, возможно, не отберут даже наворованные за годы конфликта миллиарды. Но есть ещё мощнейший фактор, который буквально вчера вскрыл американский бизнесмен и мультимиллиардер Илон Маск. И он касается не исключительно Зеленского и не только лишь Украины.

- На самом деле на Украине происходит следующее: интересы элит и народа кардинально расходятся. Первые сильно разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих в страну, тогда как детей вторых призывают, чтобы они погибали в окопах, — заявил Маск в своём аккаунте в соцсети. - И часть этих денег американских налогоплательщиков, пройдя через несколько звеньев отмывания, возвращается для финансирования политических кампаний в Америке. Вот почему некоторые политики заботятся об Украине больше, чем об Америке!

Элиты Украины, США и, конечно же, Европы, хотя Илон и обошёл её стороной в данном случае, непосредственно связаны с конфликтом на Украине и его продолжением и извлекают из нее миллиарды прибыли. А часть американской элиты, жируя ещё и на откатах, использует их для политической борьбы, чтобы после победы над республиканцами и Трампом увеличить свои доходы в разы, если не на порядки.

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