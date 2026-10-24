Премьер-министр Польши Дональд Туск и Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Последовательность в реализации всякого рода обострений в отношениях с Польшей отличает нынешнюю администрацию Украины от всех ее предшественников. Стоит только закончиться одному кризису в отношениях между Варшавой и Киевом, как его спешить сменить новый конфликт. Только-только Офис президента Украины и МИД Незалежной всячески открестились от инициативы депутатов Львовского облсовета, решивших назвать 2027-й годом УПА* и нацистского пособника, убийцы поляков Романа Шухевича. Только-только премьер-министр правительства Польши Дональд Туск сообщил, что украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский не поддерживает эту инициативу львовских депутатов. И нате вам — новый скандал. Причем, от этого Зеленскому отбояриться так просто уже не удастся.

Как сообщило агентство «Украинские новости», Государственный «Центр защиты информационного пространства Украины» объявил тендер на производство шестисерийного мини-сериала «Крылатые львы». Сериал будет рассказывать про Украинскую галицкую армию, в частности, про ее подразделения военной авиации, и про то, как она воевала в 1918-1921 гг. В документации, поданной на тендер, говорится, что этот проект будет реализован в рамках инициативы самого Зеленского по созданию украинского культурного продукта.

На сериал планируется потратить почти 48 миллионов гривен, то есть более 1 млн долларов США. И более половины финансирования пойдет из государственного бюджета. В «Украинских новостях» уже подсчитали, что на эту сумму можно было закупить более 1100 дронов-перехватчиков «P1-SUN», один из которых нежно и трепетно прижимал перед своей внезапной кончиной американский сенатор-террорист Линдси Грэм**. Именно эти дроны-перехватчики используются операторами БпЛА из ВСУ для охоты за российскими «Геранями». И можно, конечно же, только приветствовать, что вместо этих «игрушек» на Украине снимут, пусть и дерьмовое, но кино. Но вот только поляки будут недовольны.

А все потому, что в 1918-1919 гг, с момента своего создания как Вооруженных Сил Западно-украинской народной республик (ЗУНР) Украинская галицкая армия (УГА) воевала с польской армией. Бои велись за контроль над Восточной Галицией. Поляки в той войне, как и следовало ожидать, победили. Но вряд ли кто сомневается, что в сериале будет показан путь из сплошных подвигов украинских галичан над гадкими и отвратительными поляками к перемоге, который перечеркнула чья-то зрада. Настолько злостная, что всю перемогу испоганила и перечеркнула.

Примечательно, что вся недолгая история УГА, как, кстати, и история самой Украины, является сплошной чередой измен и предательств. После поражения от поляков остатки УГА объединились с армией УНР (было и такое псевдогосударственное образование со столицей в Киеве) и совместно воевали против Красной армии и Белой гвардии. Но в 1919-м командование УГА в очередной раз сменило курс, заключив союз с Главнокомандующим ВС Юга России генералом Деникиным. Но в феврале 1920-го УГА перешла на сторону большевиков и даже стала называться Красной украинской галицкой армией. Впрочем, и этот военный союз оказался очень кратковременным. В апреле того же года две бригады из трех дезертировали из Красной армии.

В общем, традиционная для Украины история измен и предательств, все по канве историй предшественников и последователей тех, кого в Киеве сейчас возносят как героев. Но виноваты в этом, конечно же, изначально будут поляки. Потому что они обидели украинцев первыми. И отбрехаться, как в прошлые разы, что не знал и не ведал, у Зеленского на этот раз не получится. Его инициатива-то про продукт, хотя в его исполнении речь может идти только о переработанном продукте.

Удивительно, что пока на Украине снимают такое кино про войну с поляками за бюджетные деньги, украинский «просроченный» наркоман-попрошайка другой рукой тянет из польского (впрочем, не только из него) кармана деньги на войну и на бюджетные расходы Киева. Зато Варшаве, наверное, совсем не скучно жить с такими соседями.

* - организация признана в России террористической и запрещена

** - внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга