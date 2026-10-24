Оскандалившегося Максима Галкина* отменили в Стамбуле: и вот почему

Максима Галкина* изгнали из Турции. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Максим Галкин* не сможет выступить в Турции. Концерт пятого мужа Аллы Пугачевой, запланированный на 25 октября в Стамбуле, отменен под давлением общественности. В Турции призвали пожизненно запретить оскандалившемуся иноагенту въезд в страну.

Концерт Максима Галкина* в Стамбуле отменили из-за его поддержки Израиля в конфликте с Газой, пишет издание Sabah. Организаторы мероприятия приняли соответствующее решение под давлением общественности. Местные жители обратились с петицией в турецкое Министерство культуры, МВД и лично к губернатору Стамбула.

На момент отмены концерта было распродано около половины билетов. Их стоимость достигает 190 долларов.

Иноагент не первый раз вызывает скандал. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Кроме того, возмущенные люди призвали власти страны пожизненно запретить иноагенту въезд в Турцию. Шоумен публично поддержал действия израильской армии в секторе Газа.

В частности, он называл героем погибшего в ходе боевых действий израильского спецназовца. Кроме того, инициаторы запрета отметили, что Галкин* сделал скандальное утверждение, будто в секторе Газа отсутствует проблема с продовольствием, несмотря на признанный международным сообществом гуманитарный и продовольственный кризис в регионе.

Ранее артиста заподозрили в неуважении к государственному символу Израиля во время концерта. В конце выступления он сказал несколько слов на украинском языке, после чего взял у одного из зрителей украинский флаг и полностью накрыл им висевший на стуле израильский штандарт. Общественники Израиля увидели в этом жесте порабощение и оккупацию.

* - Физическое лицо, признанное Минюстом иностранным агентом на территории РФ

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