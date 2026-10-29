Режим "в полете": итальянские рестораны сделают свободными от гаджетов зонами

С 1 ноября в 15 заведениях общественного питания на острове Сардиния стартует акция «За столом без экранов» Фото: EAST NEWS.

В Италии затеяли смелый социальный эксперимент: посетителям ресторанов предложат во время обеда смотреть не в телефоны, а друг на друга. И, возможно, даже разговаривать.

С 1 ноября в 15 заведениях общественного питания на острове Сардиния стартует акция «За столом без экранов». Посетителям предложат убрать смартфоны и планшеты в сумки или специальные корзинки. Взамен детям выдадут настольные игры и наборы для рисования, а родителям — рекомендации педиатров о вреде чрезмерного увлечения гаджетами.

Организаторы намерены таким образом вернуть семейным и обедам их первоначальный смысл: общение между людьми. Предполагается, что освободившееся от экранов время родственники смогут потратить на разговоры.

Мера добровольная и, если вдруг поступит срочный звонок, разрешается выйти из-за стола и ответить.

Идею предложила региональный уполномоченный по правам детей Анна Кау совместно с представителями ресторанного бизнеса и итальянской педиатрической ассоциацией. Омбудсмен подчеркнула, что врачи крайне обеспокоены привычкой родителей вручать ребёнку смартфон сразу после посадки за стол, порой даже не дав ему изучить меню.

Первоначально к эксперименту, который продлится месяц, присоединились 8 ресторанов, но в первый же день после презентации инициативы, их число практически удвоилось. Если проект окажется успешным, его могут распространить и на другие заведения острова.

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