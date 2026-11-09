«Кибербезопасность – это не антивирус на компьютере»: как защитить свой бизнес от рисков и не упустить возможности развития

Фото: Андрей КОЗЛОВ

Цифровизация, изменения в налоговом законодательстве и кибератаки заставляют компании пересматривать подход к работе. Сегодня предпринимателям приходится решать сразу несколько задач: адаптироваться к изменениям в экономике, осваивать новые технологии, разбираться в налоговых правилах – и все это с целью сохранить и приумножить полезность своего бизнеса. Как справляться с новыми вызовами, обсудили на деловом завтраке «Комсомольской правды» и «Ингосстраха», который прошел 28 октября в Екатеринбурге.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сегодня клиентам недостаточно просто качественного продукта. Они ждут быстрого обслуживания, прозрачных процессов и надежности на каждом этапе работы. Так, страхование берет на себя роль гаранта стабильности, а цифровизация становится одним из факторов конкурентоспособности бизнеса.

- Если раньше страховщики ходили за клиентами, убеждали их страховаться, а заказчики обращали внимание на стоимость, то сейчас все поменялось, - отметила Наталья Вагина, директор свердловского филиала Ингосстраха. - Сейчас цена вопроса не является ключевой. Важно качество и наполнение продукта, которое получает клиент.

Наталья Вагина. Фото: Андрей КОЗЛОВ

Ингосстрах развивает цифровые сервисы, которые помогают предпринимателям оформлять страхование без посещения офиса и обращения к менеджерам. Многие продукты можно оформить прямо на сайте страховой компании, заполнив простые калькуляторы. В страховании перевозок интеграция информационных систем позволяет передавать данные о перевозке страховщику и получать подписанный страховой полис за считанные минуты.

- Ваши клиенты смотрят не только на то, как вы работаете и сколько стоит перевозка. Они обращают внимание и на то, насколько быстро передается информация, прозрачно ли построены бизнес-процессы, умеете ли вы управлять рисками и быстро принимать решения, - объяснила Елена Чаплыгина, начальник отдела страхования специальных рисков свердловского филиала «Ингосстраха».

Елена Чаплыгина. Фото: Андрей КОЗЛОВ

Елена Чаплыгина подсветила, что цифровые сервисы позволяют упростить и ускорить документооборот между страхователем и страховщиком, что упрощает процесс выпуска полисов. В логистике, где процесс объединяет множество участников, страхование становится связующим звеном, обеспечивающим финансовую безопасность сделок. Одна перевозка объединяет грузоотправителя, транспортную компанию, перевозчика, страховщика и получателя. У каждого есть свои документы и программы. Если информация передается вручную, процесс затягивается, а вероятность ошибок возрастает.

Среди решений «Ингосстраха» - продукты для защиты бизнеса и грузоперевозок, а также сервисы, позволяющие упростить оформление документов. Для клиентов, которые хотят оформить страховой продукт онлайн, действует промокод INGO15. Его можно использовать при оформлении онлайн-продуктов по страхованию бизнеса.

Польза цифровизации заметна во многих сферах предпринимательства. Сэкономить время и деньги помогает и электронный документооборот. По словам Дмитрия Арсланова - директора Уральского макрорегионального центра «СКБ Контур», крупный дистрибьютор обрабатывает около 21 миллиона документов в год. Переход на электронный формат позволяет сократить затраты времени примерно на 80%.

Дмитрий Арсланов. Фото: Андрей КОЗЛОВ

- Электронный документ становится обязательной инфраструктурой для бизнеса, который хочет эффективно управлять своими ресурсами. Благодаря этому можно добиться прозрачности процессов и понимать, где еще получится сэкономить, - подчеркнул Дмитрий Арсланов.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ - НЕ ТОЛЬКО АНТИВИРУС

Чем больше процессов компания переводит в цифровой формат, тем серьезнее последствия возможной кибератаки. Злоумышленники могут похитить информацию, зашифровать базы данных, или остановить работу IT-систем.

- Информационная безопасность - это сейчас не только антивирус на компьютере бухгалтера. Это уже вопрос устойчивости и стабильности бизнеса, - отметил Сергей Машьянов, руководитель направления развития сервисов безопасности компании «Уральский центр систем безопасности». Типичная ошибка – считать, что проблему решит дорогое «железо». Технологии без людей не работают, их нужно настроить под задачи бизнеса и круглосуточно контролировать. Поэтому рынок и уходит от покупки лицензии к подписке на сервисы. Работая с сервис-провайдером, компания получает команду экспертов и готовое оборудование с гарантией качества и сроков обслуживания, а также финансовой ответственностью. Сергей Машьянов подчеркивает, что одной технической защиты недостаточно.

Сергей Машьянов. Фото: Андрей КОЗЛОВ

По словам Дмитрия Лучникова - начальника отдела страхования ответственности «Ингосстраха», полностью исключить угрозу кибератак невозможно: злоумышленники постоянно меняют методы атак. Поэтому компаниям важно не ограничиваться установкой защитных программ, а выстраивать комплексную систему безопасности. В результате кибератак компания рискует не только потерять данные, но и полностью остановить бизнес-процессы. Для многих предприятий простой даже на 24 часа может стать фатальным.

Дмитрий Лучников. Фото: Андрей КОЗЛОВ

Именно здесь на первый план выходит страхование киберрисков. Этот инструмент позволяет предпринимателю:

• Финансово обезопасить себя от расходов на восстановление IT-инфраструктуры.

• Компенсировать упущенную выгоду в период простоя.

• Покрыть расходы на защиту репутации и юридическую поддержку.

Например, полис «Кибер-Инго» предусматривает поддержку при последствиях атак: в зависимости от условий покрытия он помогает компенсировать расходы на восстановление систем, расследование инцидента, простой бизнеса и юридическую помощь.

- Страхование - часть системы защиты, а не действие, которое предпринимают уже после атаки. Здесь важен комплексный подход: предотвращение инцидента, его обнаружение, реагирование, восстановление системы и финансовая компенсация, - объяснил Дмитрий Лучников. - Универсального способа защитить компанию от всех угроз нет. Но цифровые инструменты, внимание к изменениям в законодательстве и продуманная система безопасности помогают бизнесу снизить риски и быстрее справляться с непредвиденными ситуациями.

Отметим, что страхование помогает бизнесу защитить себя от неожиданных расходов. Сегодня предприниматели могут застраховать свои компании от значительного количества рисков и ошибок. При этом важно не только предусмотреть возможные проблемы, но оперативно справиться с их последствиями. Современные решения, которые предлагает «Ингосстрах», помогают компаниям быстрее реагировать на происшествия, сокращать время простоя и не терять деньги там, где этого можно избежать.

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