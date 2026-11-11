Телефонные мошенники охотятся на «ловцов кешбэка»: как работает их схема

Обещая повышенный кешбэк, мошенники воруют деньги и банковские данные. Фото: Andrii Iemelianenko/Shutterstock/Fotodom

Скидки – это хорошо. Кешбэк – тоже. А вместе – вообще отлично. Во время ноябрьских распродаж многие устраивают настоящую гонку за выгодой. Реклама магазинов такое поведение активно поддерживает. Ну и мошенники, конечно, тоже включаются в процесс – ради выгоды собственной.

Эксперты проекта «Мошеловка» Народного фронта выявили еще одну схему, которая нацелена на активных покупателей. Им приходят уведомления якобы от банков о начислении повышенного кешбэка по итогам распродажи. Чтобы получить деньги, предлагают активировать бонусный счет, подтвердить карту или авторизоваться через стороннюю страницу. В итоге клиент может потерять и деньги, и банковские данные (их потом могут использовать для повторной кражи или шантажа).

- Главная особенность этой схемы - мошенники используют ожидание вознаграждения за уже совершённые покупки. После распродаж покупатель действительно может рассчитывать на повышенный кешбэк, дополнительные бонусы или специальные предложения от банка. Поэтому уведомление о начислении денег выглядит логичным продолжением недавних покупок, а не неожиданным обращением от неизвестного отправителя. Особенно убедительно сообщение может выглядеть, если в нем указаны название банка, сумма предполагаемого вознаграждения и знакомое оформление, - говорит Галактиона Кучава, эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Перед праздниками люди ждут приятных сюрпризов и могут попасть на удочку мошенникам. Фото: fast-stock/Shutterstock/Fotodom

По его словам, пользователям важно понимать разницу между получением бонуса и подтверждением банковской операции. Для зачисления кешбэка не нужно сообщать кому-либо одноразовые коды, пароли от онлайн-банка или подтверждать перевод. Кешбэк придет сам по себе. А если клиенту предлагают сделать что-то дополнительно и при этом заманивают необычайно большим возвратом, это первый признак обмана.

- Дополнительный риск связан с тем, что поддельные уведомления могут имитировать реальные банковские акции. Само по себе наличие логотипа, корректного названия банка или грамотно составленного текста не подтверждает подлинность сообщения. Поэтому проверять следует не внешний вид уведомления, а сам факт начисления. Нужно самостоятельно открыть официальное приложение банка и посмотреть историю операций, раздел бонусов или условия действующей программы кешбэка, - рекомендует Галактион Кучава.

Ну а если клиент все же ввел данные карты или банковского аккаунта на подозрительной странице, ему лучше как можно быстрее связаться с банком и заблокировать карту. Ждать появления подозрительных списаний не стоит - отсутствие немедленного ущерба еще не означает, что украденные сведения не будут использованы в будущем, резюмируют в «Мошеловке».

Проверяйте начисления и условия получения кешбэка только в официальном приложении банка. Фото: KaterynaUKR/Shutterstock/Fotodom

СОВЕТЫ «КП»

Как не потерять свои деньги и данные карты

- Не переходите по ссылкам из неизвестных источников. Если это смс-уведомление от банка, оно должно быть с того же номера, с которого приходили все предыдущие сообщения от того же банка: о расходах, входе в онлайн-банк, получении зарплаты и т.д.;

- Проверяйте начисления и условия получения кешбэка только в официальном приложении банка. Зачастую возврат части потраченного происходит не сразу, а в конце календарного месяца;

- Не вводите данные карты, пароль от банковского приложения и коды подтверждения на сторонних сайтах ради «активации» кешбэка. Крупная сумма, якобы положенная вам, не должна затмить здравый смысл.

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