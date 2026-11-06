Скандальные подробности жизни Нелли Уваровой с мужем: о чем молчит актриса

Нелли Уварова прославилась ролью Кати Пушкаревой в сериале "Не родись красивой" Фото: Евгения ГУСЕВА.

Нелли Уварова несколько лет назад жаловалась на охлаждение отношений со вторым мужем Александром Гришиным, за которым замужем более 16 лет. Мол, благоверный не оправдал ее надежд. Однако на развод подавать не стала. И вот на днях стало известно, что звезда сериала "Не родись красивой" обратилась в суд с требованием взыскать с избранника алименты на детей.

Нелли Уварова обратилась с требованием о взыскании с супруга Александра Гришина алиментов на содержание несовершеннолетних детей. У актеров подрастают 15-летняя дочь Ия и 10-летний сын Игнатией.

Артисты давно живут порознь, но не разводятся. Судя по всему, отпрыски остались с мамой.

У актеров двое общих детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вероятно, Гришин не участвует в обеспечении детей. 46-летняя актриса тащит все на своих хрупких плечах. Теперь на сына и дочь отец должен перечислять 1/3 от своих доходов, сообщает "СтарХит".

Напомним, у Уваровой в августе возникли серьезные проблемы со здоровьем. Она начала стремительно терять зрение и слух из-за старых травм. Сейчас левый глаз Уваровой без коррекции видит всего на 10%. На верхнем веке правого глаза также появилось неизвестное образование. В 2023 году женщина рухнула с самоката. А в феврале 2026-го сломала ногу, катаясь на коньках.

Она считает себя сильной и независимой женщиной, никогда не умела копить или откладывать заработанные гонорары. Когда соглашается на работу в каком-то сериале или театральной постановке, то о деньгах думает в последнюю очередь.

Есть вещи, которые беспокоят актрису больше, чем перспектива потерять однажды заработок. "Меня пугает болезнь близких, ощущение беспомощности в этот момент. Но не ситуация остаться без денег", - говорила Нелли.