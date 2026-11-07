Наталья Бочкарева со скандалом развелась с мужем: на суде актриса узнала, что у него другая семья

Наталья Бочкарева с мужем Романом Гавриловым. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева развелась с мужем Романом Гавриловым после семи лет брака. Супруги не живут вместе с декабря прошлого года. Все это время 46-летняя актриса надеялась восстановить семью. Но бизнесмен решил поставить точку в их браке и в конце сентября подал иск о разводе в мировой суд.

На последнем заседании представитель Гаврилова заявил, что у предпринимателя уже есть другие отношения. Это известие стало для Бочкаревой страшным ударом.

«Я, честно сказать, сама в шоке. Мы оба верующие люди. И думала, что человек на это не пойдет, - рассказала актриса в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. - Его адвокат заявил: разводите, человек уже давно живет в другой семье. От адвоката вообще это узнала, что уже давно, оказывается».

Адвокат Бочкаревой Маргарита Гаврилова подтвердила, что у супруга актрисы есть отношения на стороне. По словам юриста, артистка до сих пор не может поверить в случившееся.

«Для нее это был удар. Она глубоко была убеждена в том, что они все еще пребывают в отношениях», - сообщила представитель Бочкаревой.

Актриса воспитывает троих детей. Старших – сына Ваню и дочь Машу - она родила в браке с адвокатом Николаем Борисовым. Они прожили вместе семь лет, муж был старше актрисы на 13 лет. В 2014 году супруги развелись.

Наталья с дочкой Машей от первого брака. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Гаврилов на год моложе Бочкаревой. Они впервые появились вместе на публике за семь месяцев до своей тайной свадьбы. Три года назад у супругов родился сын Саша.

По словам адвоката, сейчас Бочкарева и ее трое детей живут в съемном доме. Роман приезжает к ним, чтобы увидеться с сыном – обычно когда актрисы нет дома.

«Он несет свою долю заботы о ребенке, он оплачивает дом, в котором они живут. Наташа живет в съемном доме, а, насколько я поняла, он живет в семейном пентхаусе, роскошном, в центре столицы. Это принадлежащий им двоим дом», - рассказала юрист.

По словам Маргариты Гавриловой, актриса собирается подать на алименты, а также подать иск о разделе имущества, совместно нажитого в браке.

«Она не хочет никому мстить, она очень плохо себя в этой связи чувствует. Она хочет, чтобы все прошло максимально интеллигентно, спокойно, без скандалов», - сообщила адвокат.

Актриса вышла замуж за Гаврилова, как только утих громкий скандал с наркотиками, в который она угодила в сентябре 2019 года. Тогда Бочкареву задержали за рулем личного автомобиля, при себе у нее нашли запрещенные препараты. Актриса отказалась проходить освидетельствование. Видеоролик, в котором Наталья признается, что спрятала наркотик в нижнем белье, облетел сеть.

За хранение актрисе грозил реальный срок, но в итоге она отделалась штрафом в 30 тысяч рублей. Суд учел, что Бочкарева ранее не привлекалась к уголовной ответственности.